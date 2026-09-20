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गुरु-चंद्र का राशि परिवर्तन योग बना रहा शुभ संयोग, 21 सितंबर तक जानें सभी 12 राशियों पर असर

Mon, 21 Sep 2026 12:12 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 12:12 AM IST
सार

ज्योतिष के अनुसार गुरु और चंद्रमा की स्थिति से बन रहा यह शुभ संयोग कुछ राशियों के लिए खास माना जा रहा है। 21 सितंबर तक करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन 4 राशियों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है।

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Jupiter-Moon Transit Brings Good Fortune These 4 Zodiac Signs May Benefit Before September 21
चंद्र-गुरु की युति - फोटो : Amar Ujala

ग्रहों की चाल में बदलाव का ज्योतिष में विशेष महत्व माना जाता है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में गुरु और चंद्रमा की स्थिति से राशि परिवर्तन योग बना है। गुरु इस समय कर्क राशि में स्थित हैं, जबकि चंद्रमा धनु राशि में पहुंचे हैं। दोनों ग्रहों का एक-दूसरे की राशि में होना ज्योतिषीय दृष्टि से खास संयोग माना जा रहा है। चंद्रमा की तेज गति के कारण यह प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता, इसलिए 21 सितंबर तक का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखा जा सकता है। किसी के लिए करियर और धन से जुड़े अवसर बन सकते हैं, तो किसी को रिश्तों और खर्चों को लेकर सावधानी बरतनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों पर इसका संभावित प्रभाव।

Jupiter-Moon Transit Brings Good Fortune These 4 Zodiac Signs May Benefit Before September 21
नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह समय अपने लक्ष्यों पर दोबारा ध्यान लगाने का हो सकता है। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी पुराने काम को पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है। मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे दिखाई दे सकता है। आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन अचानक खर्च सामने आने की संभावना रहेगी। परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है।

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काम के सिलसिले में कोई उपयोगी संपर्क भी बन सकता है। - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों का ध्यान इस दौरान पैसे और भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर ज्यादा रह सकता है। आय बढ़ाने के किसी विकल्प पर विचार कर सकते हैं। काम के सिलसिले में कोई उपयोगी संपर्क भी बन सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो तो बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें। खर्चों को नियंत्रित रखना जरूरी होगा।

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रिश्तों में किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने का मौका मिल सकता है। - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय बातचीत और संपर्कों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी व्यक्ति से हुई बातचीत आपको काम या करियर में आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखा सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो विकल्पों की जानकारी जुटाने के लिए समय ठीक रह सकता है। रिश्तों में किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने का मौका मिल सकता है।

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कोई पुरानी योजना फिर से शुरू करने का मन बन सकता है। - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह योग विशेष महत्व रख सकता है। अपने भविष्य को लेकर आपकी सोच पहले की तुलना में स्पष्ट हो सकती है। कोई पुरानी योजना फिर से शुरू करने का मन बन सकता है। करियर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और आपके फैसलों पर लोगों का ध्यान जा सकता है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश सफल हो सकती है।

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