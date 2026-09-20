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मंगल का कर्क में गोचर: अगले 55 दिन इन राशियों के लिए रहेंगे खास, करियर से धन तक पड़ेगा असर

Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
सार

मंगल का कर्क राशि में गोचर कई राशियों के करियर, धन, नौकरी और रिश्तों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। अगले 55 दिनों के दौरान कुछ राशियों को नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को फैसले लेते समय सावधानी रखनी होगी। जानिए किन राशियों के लिए मंगल का यह गोचर खास रहने वाला है।

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Mars in Cancer for 55 Days These Zodiac Signs Could Enter a New Phase in Career and Wealth
गुरु मंगल युति - फोटो : अमरउजाला

मंगल 18 सितंबर 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और करीब 55 दिनों तक इसी राशि में रहेंगे। कर्क में पहले से गुरु की मौजूदगी के कारण मंगल-गुरु की युति बन रही है, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल का यह गोचर मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, धन, नौकरी, कारोबार, परिवार और रिश्तों पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकता है। जहां कुछ राशियों के लिए नए अवसर और आर्थिक लाभ के संकेत बन सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को जल्दबाजी, खर्च और रिश्तों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कर्क राशि में मंगल के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ सकता है।

Mars in Cancer for 55 Days These Zodiac Signs Could Enter a New Phase in Career and Wealth
बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। - फोटो : amar ujala

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर कामकाज के मोर्चे पर सक्रियता बढ़ा सकता है। लंबे समय से अटका कोई काम दोबारा गति पकड़ सकता है या जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क या किसी पुराने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में किसी से विवाद करने से बचना होगा। पैसों के मामले में घर या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा।

Mars in Cancer for 55 Days These Zodiac Signs Could Enter a New Phase in Career and Wealth
रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर मेहनत बढ़ाने वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको किसी काम को तय समय में पूरा करने का दबाव महसूस हो सकता है। इस दौरान आपकी मेहनत का आर्थिक फायदा मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि, कमाई बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए पैसों को लेकर संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। परिवार के साथ बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें।

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Mars in Cancer for 55 Days These Zodiac Signs Could Enter a New Phase in Career and Wealth
पारिवारिक जीवन में आपकी व्यस्तता के कारण किसी करीबी को समय कम मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बातचीत और संपर्कों के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं तो सक्रिय होकर जानकारी जुटाने का समय रहेगा। आर्थिक मामलों में अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। उधार देने या बिना सोचे बड़ी खरीदारी करने से पहले स्थिति पर विचार करें। पारिवारिक जीवन में आपकी व्यस्तता के कारण किसी करीबी को समय कम मिल सकता है।

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Mars in Cancer for 55 Days These Zodiac Signs Could Enter a New Phase in Career and Wealth
आप किसी पुरानी स्थिति को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
मंगल का गोचर कर्क राशि में ही होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह समय खास माना जा सकता है। आपके भीतर काम करने की ऊर्जा बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही भावनात्मक प्रतिक्रिया भी तेज हो सकती है। करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी का विचार मन में आ सकता है। आप किसी पुरानी स्थिति को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। हालांकि, कोई भी बड़ा फैसला केवल भावनाओं में आकर लेने से बचना होगा। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सही तरीके से बात रखने पर स्थिति संभाली जा सकती है।

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