शनि का मार्गी होना इन राशियों के लिए रह सकता है शुभ, 30 साल बाद शनि मीन राशि में चलेंगे सीधी चाल

1 of 5 Shani Margi - फोटो : amar ujala







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ज्योतिष में शनि ग्रह का खास और अहम महत्व होता है। ये न्याय और कर्मफलदाता हैं, जो व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। सभी ग्रहों में शनि सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, जो किसी एक राशि में करीब ढ़ाई वर्षों तक रहते हैं फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। इस तरह से पूरी राशि चक्र का एक चक्कर लगाने में शनिदेव को पूरे 30 वर्षों को समय लगता है। शनि अभी मीन राशि में हैं और वक्री अवस्था में हैं, जो अब से कुछ दिनों बाद सीधी चाल से चलेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार करीब 30 वर्षों बाद शनि मीन राशि में रहते हुए सीधी चाल से चलेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। पंचांग के अनुसार, शनि 11 दिसंबर को सुबह मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे जो 3 जून 2027 तक रहेंगे। ज्योतिष में शनि की चाल का विशेष महत्व होता है। जब शनि सीधी चाल से चलते हैं तो इसका व्यापक असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। इस दौरान जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए होते हैं वह पूरे होते हैं। परेशानियों का अंत होता है, नौकरी में बेहतर और अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है। कारोबार में नए-नए तरह के अवसरों की प्राप्ति होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनि की सीधी चाल चलने से सबसे ज्यादा लाभ किन राशियों को होगा।

2 of 5 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala

कुंभ राशि पर शनि के मार्गी होने का प्रभाव

शनि के मार्गी होने का सकारात्मक प्रभाव कुंभ राशि वालों को होगा। आर्थिक मामलों में लाभ की स्थिति बनेंगी। आय के नए-नए स्त्रोतों देखने को मिलेंगे। धन प्राप्ति के कई तरह के अवसरों में वृद्धि होगी। अधूरे काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। नौकरीपेशा जातकों को नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के योग हैं। इस दौरान कारोबार में रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

3 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर प्रभाव

मेष राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल करियर और आर्थिक मामलों में शुभ और सकारात्मकता लेकर आ सकता है। इस दौरान कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। नौकरी की तलाश करने वाले को नई नौकरी के लिए एक साथ कई तरह के दरवाजे खुलेंगे। व्यापार में कोई नई डील और प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं। धन से जुड़े मामलों में आपको अच्छा फायदा हो सकता है।

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4 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala

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5 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala