ज्योतिष में शनि ग्रह का खास और अहम महत्व होता है। ये न्याय और कर्मफलदाता हैं, जो व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। सभी ग्रहों में शनि सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, जो किसी एक राशि में करीब ढ़ाई वर्षों तक रहते हैं फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। इस तरह से पूरी राशि चक्र का एक चक्कर लगाने में शनिदेव को पूरे 30 वर्षों को समय लगता है। शनि अभी मीन राशि में हैं और वक्री अवस्था में हैं, जो अब से कुछ दिनों बाद सीधी चाल से चलेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार करीब 30 वर्षों बाद शनि मीन राशि में रहते हुए सीधी चाल से चलेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। पंचांग के अनुसार, शनि 11 दिसंबर को सुबह मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे जो 3 जून 2027 तक रहेंगे। ज्योतिष में शनि की चाल का विशेष महत्व होता है। जब शनि सीधी चाल से चलते हैं तो इसका व्यापक असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। इस दौरान जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए होते हैं वह पूरे होते हैं। परेशानियों का अंत होता है, नौकरी में बेहतर और अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है। कारोबार में नए-नए तरह के अवसरों की प्राप्ति होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनि की सीधी चाल चलने से सबसे ज्यादा लाभ किन राशियों को होगा।
शनि का मार्गी होना इन राशियों के लिए रह सकता है शुभ, 30 साल बाद शनि मीन राशि में चलेंगे सीधी चाल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 05 Oct 2026 01:26 PM IST
सार
11 दिसंबर 2026 को शनि मार्गी होंगे जिससे सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसमें से कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं शनि के मीन राशि में मार्गी होने का कैसा पड़ेगा प्रभाव।
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