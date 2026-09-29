गुरु गोचर 2026: देवगुरु बृहस्पति 31 अक्तूबर को करेंगे राशि परिवर्तन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों पर प्रभाव

अक्तूबर महीने का आखिरी दिन ज्योतिषीय नजरिए से बहुत ही खास रहने वाला होगा। 31 अक्तूबर को गुरु का बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। आपको बता दें कि गुरु अभी कर्क राशि में विराजमान हैं और 31 अक्तूबर को इस राशि की अपनी यात्रा को विराम देकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। गुरु सिंह राशि में जनवरी 2027 तक रहेंगे। दरअसल गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं जिसके कारण जल्दी-जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु अपनी सामान्य चाल से कई अधिक गुने तेज गति से चल रहे हैं। ज्योतिष में गुरु ग्रह को शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु भाग्य और ज्ञान आदि के कारक ग्रह ग्रह हैं। आइए जानते हैं गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से मेष, वृषभ और कर्क राशि वालों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा।