दिवाली 2026: दीपावली की रात राशि अनुसार करें ये खास उपाय, धन लाभ के लिए जपें मां लक्ष्मी के खास मंत्र

1 of 13 दीपावली की रात राशि अनुसार करें ये खास उपाय - फोटो : AI







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Diwali 2026 Rashi Anusar Upay: इस वर्ष दीपावली का पर्व 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपों का यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है।



धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात राशि के अनुरूप कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो सकता है। माना जाता है कि इन उपायों से संबंधित ग्रहों को अनुकूल बनाने और धन-करियर से जुड़ी परेशानियों को दूर करने की कामना की जाती है। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के जातक दिवाली पर कौन-से उपाय कर सकते हैं और उनके लिए कौन-सा मंत्र शुभ माना जाता है।



दिवाली 2026 पूजा विधि: घर में कैसे करें मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा? यहां जानें संपूर्ण विधि और मंत्र



मेष से मीन राशि के लिए दिवाली के उपाय और मंत्र धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात राशि के अनुरूप कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो सकता है। माना जाता है कि इन उपायों से संबंधित ग्रहों को अनुकूल बनाने और धन-करियर से जुड़ी परेशानियों को दूर करने की कामना की जाती है। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के जातक दिवाली पर कौन-से उपाय कर सकते हैं और उनके लिए कौन-सा मंत्र शुभ माना जाता है।

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2 of 13 10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि (Aries)



मेष राशि के जातक दिवाली की रात हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही मां लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें। मान्यता है कि इससे साहस बढ़ाने और आर्थिक उन्नति की कामना पूरी करने में सहायता मिलती है।



मंत्र: ॐ ह्रीं श्रीं नमः



3 of 13 10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

वृषभ राशि (Taurus)



वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के जातक आर्थिक मजबूती और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी को सफेद कमल अर्पित करें। इसके साथ श्री सूक्त का पाठ करना भी शुभ माना जाता है।



मंत्र: ॐ ऐं श्रीं नमः

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4 of 13 10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मिथुन राशि (Gemini)



मिथुन राशि के जातक दिवाली पर भगवान गणेश को दूर्वा और हरी इलायची चढ़ाएं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को हरी वस्तुओं का दान करें। इसे व्यापार और नौकरी में आने वाली रुकावटें दूर करने का उपाय माना जाता है।



मंत्र: ॐ श्रीं क्लीं नमः



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