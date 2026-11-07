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दिवाली 2026: दीपावली की रात राशि अनुसार करें ये खास उपाय, धन लाभ के लिए जपें मां लक्ष्मी के खास मंत्र

Sat, 07 Nov 2026 05:03 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 07 Nov 2026 05:03 PM IST
सार

Diwali 2026: धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात राशि के अनुरूप कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो सकता है। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के जातक दिवाली पर कौन-से उपाय कर सकते हैं और उनके लिए कौन-सा मंत्र शुभ माना जाता है।

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Diwali 2026 rashi anusar upay dhan labh career growth mantra
दीपावली की रात राशि अनुसार करें ये खास उपाय - फोटो : AI

Diwali 2026 Rashi Anusar Upay: इस वर्ष दीपावली का पर्व 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपों का यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है।



धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात राशि के अनुरूप कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो सकता है। माना जाता है कि इन उपायों से संबंधित ग्रहों को अनुकूल बनाने और धन-करियर से जुड़ी परेशानियों को दूर करने की कामना की जाती है। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के जातक दिवाली पर कौन-से उपाय कर सकते हैं और उनके लिए कौन-सा मंत्र शुभ माना जाता है।

दिवाली 2026 पूजा विधि: घर में कैसे करें मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा? यहां जानें संपूर्ण विधि और मंत्र

मेष से मीन राशि के लिए दिवाली के उपाय और मंत्र
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Diwali 2026 rashi anusar upay dhan labh career growth mantra
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातक दिवाली की रात हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही मां लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें। मान्यता है कि इससे साहस बढ़ाने और आर्थिक उन्नति की कामना पूरी करने में सहायता मिलती है।

मंत्र: ॐ ह्रीं श्रीं नमः
 

Diwali 2026 rashi anusar upay dhan labh career growth mantra
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के जातक आर्थिक मजबूती और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी को सफेद कमल अर्पित करें। इसके साथ श्री सूक्त का पाठ करना भी शुभ माना जाता है।

मंत्र: ॐ ऐं श्रीं नमः

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Diwali 2026 rashi anusar upay dhan labh career growth mantra
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातक दिवाली पर भगवान गणेश को दूर्वा और हरी इलायची चढ़ाएं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को हरी वस्तुओं का दान करें। इसे व्यापार और नौकरी में आने वाली रुकावटें दूर करने का उपाय माना जाता है।

मंत्र: ॐ श्रीं क्लीं नमः
 

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Diwali 2026 rashi anusar upay dhan labh career growth mantra
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

कर्क राशि (Cancer)

धन संचय और मानसिक शांति की कामना के लिए कर्क राशि के जातक चांदी के पात्र में कच्चा दूध और चावल रखकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें।

मंत्र: ॐ ह्रीं नमः

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