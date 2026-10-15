31 अक्तूबर को बनेगा ध्वज योग, 3 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की और कमाई के रास्ते

1 of 5 dhwaj yog - फोटो : amar ujala







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वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और उनकी युति को महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहों की बदलती स्थिति का प्रभाव व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 31 अक्तूबर 2026 को गुरु और केतु की युति से ध्वज योग बनने की बात कही जा रही है। इस योग को कुछ राशियों के लिए विशेष माना जा रहा है। खास तौर पर मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने और आर्थिक लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ध्वज योग को पद-प्रतिष्ठा, सफलता और मान-सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, किसी भी योग का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति, भाव और अन्य ज्योतिषीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

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2 of 5 गुरु केतु युति - फोटो : amar ujala

कब बनेगा गुरु-केतु का ध्वज योग 2026?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 31 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 1 मिनट पर देवगुरु बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करने की बात कही गई है। इस राशि में केतु पहले से स्थित होने के कारण दोनों ग्रहों की युति बनेगी। इसी संयोग को कुछ ज्योतिषीय व्याख्याओं में ध्वज योग से जोड़ा जा रहा है। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, भाग्य, धन और विस्तार का कारक माना जाता है, जबकि केतु का संबंध आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और वैराग्य से जोड़ा जाता है। इन दोनों ग्रहों की युति का फल सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं माना जाता। आइए जानते हैं कि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए यह संयोग किन संभावनाओं की ओर संकेत कर सकता है।

3 of 5 नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह ज्योतिषीय संयोग करियर से जुड़े मामलों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है या उन्हें अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से पदोन्नति की उम्मीद कर रहे लोगों को भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए काम में निरंतरता और मेहनत बनाए रखना जरूरी होगा। व्यापार से जुड़े जातकों को नए संपर्क बनाने और कारोबार के विस्तार की योजना पर काम करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति को बेहतर बनाने के रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, किसी बड़े निवेश या कारोबारी फैसले से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करना फायदेमंद रहेगा।

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4 of 5 कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुभव को पहचान मिल सकती है। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु-केतु की युति को करियर और व्यक्तिगत विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुभव को पहचान मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद बेहतर बनाने और अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को भी नए विकल्पों पर विचार करने का मौका मिल सकता है। कारोबार करने वाले जातक अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने और नए अवसर तलाशने पर ध्यान दे सकते हैं। आय में वृद्धि की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन आर्थिक फैसलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी रहेगा। परिवार का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

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5 of 5 व्यापारियों के लिए नई रणनीति तैयार करना और कामकाज को व्यवस्थित करना उपयोगी रह सकता है। - फोटो : amar ujala