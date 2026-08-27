चंद्र ग्रहण के बाद किन चीजों का दान करना रहेगा शुभ? जानें लाभ और नियम

1 of 13 Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला

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Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में यहां ग्रहण का सूतक काल भी माना नहीं जाएगा। परंतु ग्रहण शनि की राशि और राहु के नक्षत्र में लग रहा है। ऐसे में इस दिन जरूरतमंदों को कुछ चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि, ग्रहण के बाद दान-पुण्य करने से भाग्य मजबूत होता है और जीवन में आने वाली नकारात्मकता कम हो सकती है। इस दौरान राशि के अनुसार दान करने से ग्रहों की स्थिति को भी मजबूती मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि, चंद्र ग्रहण के दिन किस राशि के जातकों को किन चीजों का दान करना चाहिए।

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मेष राशि

मेष राशि के लोग चंद्र ग्रहण के दिन लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मसूर की दाल का दान करने से मंगल ग्रह से जुड़े अशुभ प्रभाव कम करने में मदद मिल सकती है।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वाले जातक दूध या चीनी का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम करने में मदद मिल सकती है।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए किताबों का दान करना शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है और बुध ग्रह को मजबूती मिल सकती है।

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