Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में यहां ग्रहण का सूतक काल भी माना नहीं जाएगा। परंतु ग्रहण शनि की राशि और राहु के नक्षत्र में लग रहा है। ऐसे में इस दिन जरूरतमंदों को कुछ चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि, ग्रहण के बाद दान-पुण्य करने से भाग्य मजबूत होता है और जीवन में आने वाली नकारात्मकता कम हो सकती है। इस दौरान राशि के अनुसार दान करने से ग्रहों की स्थिति को भी मजबूती मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि, चंद्र ग्रहण के दिन किस राशि के जातकों को किन चीजों का दान करना चाहिए।
चंद्र ग्रहण के बाद किन चीजों का दान करना रहेगा शुभ? जानें लाभ और नियम
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 27 Aug 2026 03:39 PM IST
सार
Chandra Grahan 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, ग्रहण के बाद दान-पुण्य करने से भाग्य मजबूत होता है। इस दौरान अपनी राशि के अनुसार दान करना और भी शुभ माना गया है, क्योंकि इससे ग्रहों की स्थिति को भी मजबूती मिलती हैं।
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