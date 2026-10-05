17 अक्तूबर को बनेगा सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग, इन राशियों के करियर-कारोबार में तरक्की के योग

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह समय-समय पर राशि परिवर्तन करते हुए दूसरे ग्रहों संग युति करते हैं, जिससे कई तरह के राजयोगों का निर्माण होता है। 17 अक्तूबर 2026 को बुध और सूर्य दोनों ही तुला राशि में आकर युति संबंध बनाएंगे जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य राजयोग को बुद्धि, मान-सम्मान और कारोबार से जोड़कर देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुध और सूर्य दोनों ही एक राशि में आते हैं तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है। आइए जानते हैं बुधादित्य राजयोग के निर्माण से किन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
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कन्या राशि
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कन्या राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव
कन्या राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग अच्छा और शुभ साबित होगा। नौकरी करने वाले जातकों को कोई बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है। नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से अटका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। अचानक से आय में वृद्धि हो सकती है।
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तुला राशि
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तुला राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर
सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने से इस राशि राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा जातकों को मान-सम्मान में इजाफा और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में इन तरह की डील और प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ नए तरह के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी।
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मेष राशि
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मेष राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव
मेष राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग करियर-कारोबार के लिहाज से बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में कोई अच्छी डील होने से आपको नए-नए तरह के सौदे मिल सकते हैं। घर परिवार में खुशियों की बौछारें होंगी। लेने-देने में आपको कुछ अच्छे संपर्कों का लाभ मिलेगा।
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धनु राशि
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धनु राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव
धनु राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। आय के नए-नए स्त्रोत बन सकते हैं। करियर-कारोबार में नए तरह के अवसरों की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी में बदलाव लाना चाह रहे हैं उनके लिए आने वाले समय बहुत ही अनुकूल साबित होगा। आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।