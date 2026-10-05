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17 अक्तूबर को बनेगा सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग, इन राशियों के करियर-कारोबार में तरक्की के योग

Mon, 05 Oct 2026 03:50 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 05 Oct 2026 03:50 PM IST
सार

ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, 17 अक्तूबर को सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होगी, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। 

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Budhaditya Rajyoga 2026 Surya Budh Yuti in Libra Brings Good luck for These Zodiac Signs
बुधादित्य राजयोग 2026 - फोटो : amar ujala
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह समय-समय पर राशि परिवर्तन करते हुए दूसरे ग्रहों संग युति करते हैं, जिससे कई तरह के राजयोगों का निर्माण होता है। 17 अक्तूबर 2026 को बुध और सूर्य दोनों ही तुला राशि में आकर युति संबंध बनाएंगे जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य राजयोग को बुद्धि, मान-सम्मान और कारोबार से जोड़कर देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुध और सूर्य दोनों ही एक राशि में आते हैं तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है। आइए जानते हैं बुधादित्य राजयोग के निर्माण से किन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

 
Budhaditya Rajyoga 2026 Surya Budh Yuti in Libra Brings Good luck for These Zodiac Signs
कन्या राशि - फोटो : amar ujala
कन्या राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव
कन्या राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग अच्छा और शुभ साबित होगा। नौकरी करने वाले जातकों को कोई बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है। नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से अटका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। अचानक से आय में वृद्धि हो सकती है। 
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तुला राशि - फोटो : amar ujala
तुला राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर
सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने से इस राशि राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा जातकों को मान-सम्मान में इजाफा और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में इन तरह की डील और प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ नए तरह के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। 

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मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव
मेष राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग करियर-कारोबार के लिहाज से बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में कोई अच्छी डील होने से आपको नए-नए तरह के सौदे मिल सकते हैं। घर परिवार में खुशियों की बौछारें होंगी। लेने-देने में आपको कुछ अच्छे संपर्कों का लाभ मिलेगा। 

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धनु राशि - फोटो : amar ujala
धनु राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव
धनु राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। आय के नए-नए स्त्रोत बन सकते हैं। करियर-कारोबार में नए तरह के अवसरों की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी में बदलाव लाना चाह रहे हैं उनके लिए आने वाले समय बहुत ही अनुकूल साबित होगा। आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
 
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