17 अक्तूबर को बनेगा सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग, इन राशियों के करियर-कारोबार में तरक्की के योग

1 of 5 बुधादित्य राजयोग 2026 - फोटो : amar ujala







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वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह समय-समय पर राशि परिवर्तन करते हुए दूसरे ग्रहों संग युति करते हैं, जिससे कई तरह के राजयोगों का निर्माण होता है। 17 अक्तूबर 2026 को बुध और सूर्य दोनों ही तुला राशि में आकर युति संबंध बनाएंगे जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य राजयोग को बुद्धि, मान-सम्मान और कारोबार से जोड़कर देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुध और सूर्य दोनों ही एक राशि में आते हैं तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है। आइए जानते हैं बुधादित्य राजयोग के निर्माण से किन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

2 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव

कन्या राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग अच्छा और शुभ साबित होगा। नौकरी करने वाले जातकों को कोई बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है। नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से अटका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। अचानक से आय में वृद्धि हो सकती है।

3 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर

सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने से इस राशि राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा जातकों को मान-सम्मान में इजाफा और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में इन तरह की डील और प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ नए तरह के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। 8 अक्तूबर को गुरु करेंगे नक्षत्र गोचर, इन राशियों को शिक्षा, करियर और विवाह की बाधाओं से मिलेगी मुक्ति सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने से इस राशि राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा जातकों को मान-सम्मान में इजाफा और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में इन तरह की डील और प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ नए तरह के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी।

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4 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

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5 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala