शुक्र-चंद्रमा की युति से बनेगा शुभ योग, इन राशियों के लिए करियर-कारोबार में मिलेंगे बेहतर अवसर

1 of 5 कलात्मक राजयोग 2026 - फोटो : amar ujala







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7 नवंबर 2026 को शुक्र और चंद्रमा की युति कन्या राशि होगी, जिससे कलात्मक योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख-सुविधा, धन, कला, प्रेम और भोग-विलास का कारक ग्रह हैं, वहीं चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थितियों का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र और चंद्रमा जब एक ही राशि में होते हैं इसका प्रभाव जीवन के हर एक पहलुओं पर होता है। पंचांग के अनुसार, 5 नवंबर को सुबह 9 बजकर 34 मिनट पर मन के कारक ग्रह चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे फिर 6 नवंबर को शुक्र भी कन्या राशि में वक्री होंगे, जिससे कलात्मक योग बनेगा। आइए जानते हैं इससे किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

2 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

शुक्र-चंद्रमा की युति कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आर्थिक मामलों में नए-नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। आपको रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा जिससे आपको इसमें अच्छा लाभ होगा। करियर-कारोबार में आपको अपने संपर्कों का लाभ मिलेगा। निवेश से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ही सोच-समझकर फैसला लेना होगा।

3 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि

कलात्मक योग कई राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आय के नए-नए स्त्रोत बनेंगे। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में अच्छा फायदा इस योग के बनने पर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा अवसर आ सकता है जिसमें आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी आय में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। व्यापार में नए-नए तरह के सौदे हो सकते हैं।

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4 of 5 मिथनु राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए कलात्मक योग शुक्र-चंद्रमा की युति आपके करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में एक साथ कई तरह की नई संभावनाएं लेकर आ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी रचनात्मक सोच रहते हुए कोई बड़ा मुकाम हासिल करने में आपको कामयाबी मिलेगी। नए-नए तरह के लाभ अर्जित करने के मौके मिलेंगे। लेन-देन के मामलों में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी।

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5 of 5 मकर राशि - फोटो : amar ujala