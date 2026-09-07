धैर्यवान राशियां: मुश्किल वक्त का भी डटकर सामना करती हैं ये 3 राशियां, सहनशीलता और धैर्य है इनकी ताकत

1 of 5 विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत रहती हैं ये 3 राशियां - फोटो : AI

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ज्योतिष शास्त्र में हर राशि के जातकों के स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ खास विशेषताएं बताई गई हैं। कुछ लोग परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अपना संतुलन बनाए रखने में माहिर माने जाते हैं। परेशानियों के बीच भी उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान दिखाई देती है। ऐसे लोग भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन दौर में भी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते। उनका धैर्य और सहनशीलता उन्हें दूसरों से अलग पहचान दिलाती है। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में, जिन्हें ज्योतिष में काफी धैर्यवान माना जाता है।



2 of 5 वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को दृढ़ इच्छाशक्ति और धैर्य रखने वाला माना जाता है। जीवन में उतार-चढ़ाव आने पर भी ये लोग आसानी से घबराते नहीं हैं। परिस्थितियां इनके पक्ष में न हों, तब भी अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मुश्किल समय इनके लिए चुनौती जरूर बन सकता है, लेकिन वे उससे हार मानने के बजाय लगातार प्रयास करते रहते हैं। इनके स्वभाव की खास बात यह है कि परेशानी के बावजूद अपने रोजमर्रा के काम और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करते। मन में चिंता या दुख होने के बावजूद चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखना इन्हें अच्छी तरह आता है। यही वजह है कि आसपास के लोगों को कई बार अंदाजा ही नहीं हो पाता कि ये किसी परेशानी से गुजर रहे हैं।



3 of 5 तुला राशि - फोटो : amarujala

तुला राशि

तुला राशि के लोगों को संतुलित सोच और शांत व्यवहार के लिए जाना जाता है। ये किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। जीवन में मुश्किल दौर आने पर भी इनका धैर्य जल्दी जवाब नहीं देता। तुला राशि के जातक अपनी परेशानियों को हर किसी के सामने जाहिर करना पसंद नहीं करते। अंदर से भावनात्मक रूप से परेशान होने के बावजूद वे सामान्य और खुश नजर आ सकते हैं। किसी समस्या का सामना करते समय भावनाओं के बजाय समझदारी से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। यही संयम इनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और लोग इन्हें भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखते हैं।



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4 of 5 मकर राशि - फोटो : amarujala

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को गंभीर, जिम्मेदार और सहनशील स्वभाव वाला माना जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी ये अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हैं। किसी बड़ी समस्या के सामने आने पर घबराने के बजाय शांत दिमाग से उसका समाधान तलाशना इनके स्वभाव का हिस्सा माना जाता है। ये अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने में सक्षम होते हैं और छोटी-छोटी परेशानियों से जल्दी विचलित नहीं होते।

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