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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 3 अक्तूबर: कैसी रहेगी आज आपकी लव लाइफ? जानें मेष से मीन तक का हाल

Fri, 02 Oct 2026 04:03 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 02 Oct 2026 04:03 PM IST
सार

3 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल: आज प्रेम और रिश्तों के मामले में ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए खास संकेत दे रही है। जानें मेष से मीन राशि तक किसकी लव लाइफ रहेगी रोमांटिक और किसे रिश्ते में संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
लव राशिफल 3 अक्तूबर - फोटो : अमर उजाला AI

Love Horoscope 03 October 2026: आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से सभी राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी राशि के जातकों की लव लाइफ शानदार रहने वाली है, तो कुछ लोगों को रिश्ते में छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं 3 अक्तूबर 2026 को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि के लिए दिन आज खास रहेगा, क्योंकि आप साथी को उपहार देंगे। रिलेशनशिप आपका पहले से बेहतर रहेगा और पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आप दोनों के बीच प्यार मजबूत होगा।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आपके विवाह मार्ग की बाधाएं आज समाप्त होंगी और रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। सिंगल जातकों को क्रश की कोई बात थोड़ी परेशान कर सकती है। कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कोई उपहार भी आपको मिलेगा।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि वालों को वाणी का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। धन लाभ आपको होगा और पार्टी करने आप जाएंगे।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि वालों के लिए दिन लकी रहेगा। पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको भावनात्मक रूप से संतुष्टि देगा। इसके अलावा कोई बड़ी सफलता आप दोनों को हाथ लगेगी। आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।

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