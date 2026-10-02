लव राशिफल 3 अक्तूबर: कैसी रहेगी आज आपकी लव लाइफ? जानें मेष से मीन तक का हाल

1 of 13 लव राशिफल 3 अक्तूबर - फोटो : अमर उजाला AI







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Love Horoscope 03 October 2026: आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से सभी राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी राशि के जातकों की लव लाइफ शानदार रहने वाली है, तो कुछ लोगों को रिश्ते में छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं 3 अक्तूबर 2026 को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि के लिए दिन आज खास रहेगा, क्योंकि आप साथी को उपहार देंगे। रिलेशनशिप आपका पहले से बेहतर रहेगा और पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आप दोनों के बीच प्यार मजबूत होगा।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आपके विवाह मार्ग की बाधाएं आज समाप्त होंगी और रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। सिंगल जातकों को क्रश की कोई बात थोड़ी परेशान कर सकती है। कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कोई उपहार भी आपको मिलेगा।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों को वाणी का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। धन लाभ आपको होगा और पार्टी करने आप जाएंगे।

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