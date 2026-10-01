राशिफल 02 अक्तूबर: कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जानें किन मामलों में मिलेगा लाभ

1 of 13 2 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







Link Copied



02 अक्तूबर 2026 का राशिफल: अक्तूबर महीने की शुरुआत के साथ ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ सकता है। आज का दिन किसी के लिए करियर और कारोबार में नए अवसर लेकर आ सकता है, तो किसी को धन, स्वास्थ्य या रिश्तों के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 02 अक्तूबर को आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, तो पढ़ें आज का विस्तृत राशिफल। यहां जानें मेष से मीन राशि तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है और किन मामलों में सतर्क रहना आपके लिए बेहतर होगा।

2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि

आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा, खासकर कारोबार और धन से जुड़े मामलों में। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी दे सकता है। जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और उनकी सेहत का ध्यान रखना रिश्ते में अपनापन बढ़ाएगा। परिवार में संतान के विवाह से जुड़ी कोई चिंता धीरे-धीरे कम हो सकती है। नए काम की शुरुआत करने से पहले पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि आज आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

3 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और आर्थिक स्थिति को लेकर संतोष महसूस होगा। घर में पूजा-पाठ या धार्मिक वातावरण बनाने की इच्छा हो सकती है। बच्चों की संगति पर नजर रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आगे चलकर परेशानी दे सकती है। किसी बेवजह की बहस में पड़ने से बचें और मन को शांत रखें। अचानक किसी जरूरी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन यह यात्रा आपके लिए भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

आज मन में कुछ उलझनें रह सकती हैं और पुराने कानूनी या महत्वपूर्ण मामले को लेकर चिंता बनी रह सकती है। हालांकि अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना भी होगी। कोशिश करें कि जरूरी जिम्मेदारियां स्वयं संभालें और हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। अपनी निजी बातें किसी के साथ भी साझा करने से पहले सोच लें। आपकी समझ और सुझाव लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो, यह जरूरी नहीं है।

विज्ञापन

5 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala