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राशिफल 02 अक्तूबर: कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जानें किन मामलों में मिलेगा लाभ

Thu, 01 Oct 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 03:51 PM IST
सार

Today Prediction: 02 अक्तूबर 2026 का राशिफल आपके लिए दिनभर के प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत लेकर आया है। जानें आज आपकी राशि के लिए क्या खास रहने वाला है।
 

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Today Prediction Horoscope of 02 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
2 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

02 अक्तूबर 2026 का राशिफल: अक्तूबर महीने की शुरुआत के साथ ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ सकता है। आज का दिन किसी के लिए करियर और कारोबार में नए अवसर लेकर आ सकता है, तो किसी को धन, स्वास्थ्य या रिश्तों के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 02 अक्तूबर को आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, तो पढ़ें आज का विस्तृत राशिफल। यहां जानें मेष से मीन राशि तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है और किन मामलों में सतर्क रहना आपके लिए बेहतर होगा।

Today Prediction Horoscope of 02 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा, खासकर कारोबार और धन से जुड़े मामलों में। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी दे सकता है। जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और उनकी सेहत का ध्यान रखना रिश्ते में अपनापन बढ़ाएगा। परिवार में संतान के विवाह से जुड़ी कोई चिंता धीरे-धीरे कम हो सकती है। नए काम की शुरुआत करने से पहले पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि आज आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

Today Prediction Horoscope of 02 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और आर्थिक स्थिति को लेकर संतोष महसूस होगा। घर में पूजा-पाठ या धार्मिक वातावरण बनाने की इच्छा हो सकती है। बच्चों की संगति पर नजर रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आगे चलकर परेशानी दे सकती है। किसी बेवजह की बहस में पड़ने से बचें और मन को शांत रखें। अचानक किसी जरूरी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन यह यात्रा आपके लिए भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज मन में कुछ उलझनें रह सकती हैं और पुराने कानूनी या महत्वपूर्ण मामले को लेकर चिंता बनी रह सकती है। हालांकि अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना भी होगी। कोशिश करें कि जरूरी जिम्मेदारियां स्वयं संभालें और हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। अपनी निजी बातें किसी के साथ भी साझा करने से पहले सोच लें। आपकी समझ और सुझाव लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो, यह जरूरी नहीं है।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज आपका अच्छा व्यवहार और दूसरों की मदद करने की भावना समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। लंबे समय से अटके काम धीरे-धीरे गति पकड़ सकते हैं। नौकरी और कार्यक्षेत्र में अपनी भाषा पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि एक छोटी सी बात भी माहौल बदल सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के आपके प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। नौकरी या नए अवसर की तलाश कर रहे लोगों को भी कोई अच्छी संभावना नजर आ सकती है। आज धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला आपको आगे बढ़ाएगा।

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