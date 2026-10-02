राशिफल 03 अक्तूबर: मेष सहित इन 4 राशि वालों के लिए खुशियों भरा रहेगा दिन, करियर में दिखेंगे बदलाव

1 of 13 राशिफल 03 अक्तूबर - फोटो : अमर उजाला AI







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3 अक्तूबर 2026 का राशिफल: आज का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। किसी राशि के जातकों को करियर-व्यापार में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, तो कुछ लोगों को सेहत में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है ? आइए विस्तार से 12 राशियों का हाल जानते हैं।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए उम्मीदों और खुशियों की नई रोशनी लेकर आ सकता है। वातावरण में सकारात्मकता रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी पहले से मजबूत महसूस होगा। कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और आगे बढ़ने का उत्साह देगी। संतान की पढ़ाई को लेकर चली आ रही चिंता बातचीत और समझदारी से कम होगी। खान-पान और नींद पर थोड़ा ध्यान देने से ऊर्जा बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में बॉस का सहयोग मिलेगा और आपकी विनम्रता आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाएगी।

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वृषभ राशि

आज मन को सुकून देने वाली परिस्थितियां बनेंगी और दिन संतोष के साथ बीत सकता है। नौकरी या नए अवसर की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों में ईमानदारी और सही निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेंगे। किसी को पैसा देने से पहले परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लें। ससुराल पक्ष से जुड़ी किसी छोटी बात को बातचीत से आसानी से संभाला जा सकता है। शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मन और भी प्रसन्न रहेगा।

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मिथुन राशि

आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। यात्रा या किसी खास मुलाकात के दौरान ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जिसका लाभ आपको आगे मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलने से काम के प्रति भरोसा बढ़ेगा। पुरानी गलतियां आज आपको बहुत कुछ सिखाएंगी और सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। व्यापार में साझेदारी की बात चल रही है तो सामने वाले की विश्वसनीयता और काम करने के तरीके को समझकर ही आगे बढ़ें।

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