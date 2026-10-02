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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 3 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 03 अक्तूबर: मेष सहित इन 4 राशि वालों के लिए खुशियों भरा रहेगा दिन, करियर में दिखेंगे बदलाव

Fri, 02 Oct 2026 04:20 PM IST
मेघा कुमारी आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 02 Oct 2026 04:20 PM IST
सार

Today Prediction: 03 अक्तूबर 2026 का राशिफल आपके लिए दिनभर के प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत लेकर आया है। जानें आज आपकी राशि के लिए क्या खास रहने वाला है।
 

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Today Prediction Horoscope of 3 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
राशिफल 03 अक्तूबर - फोटो : अमर उजाला AI

3 अक्तूबर 2026 का राशिफल: आज का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। किसी राशि के जातकों को करियर-व्यापार में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, तो कुछ लोगों को सेहत में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है ? आइए विस्तार से 12 राशियों का हाल जानते हैं।

Today Prediction Horoscope of 3 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए उम्मीदों और खुशियों की नई रोशनी लेकर आ सकता है। वातावरण में सकारात्मकता रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी पहले से मजबूत महसूस होगा। कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और आगे बढ़ने का उत्साह देगी। संतान की पढ़ाई को लेकर चली आ रही चिंता बातचीत और समझदारी से कम होगी। खान-पान और नींद पर थोड़ा ध्यान देने से ऊर्जा बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में बॉस का सहयोग मिलेगा और आपकी विनम्रता आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाएगी।

Today Prediction Horoscope of 3 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज मन को सुकून देने वाली परिस्थितियां बनेंगी और दिन संतोष के साथ बीत सकता है। नौकरी या नए अवसर की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों में ईमानदारी और सही निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेंगे। किसी को पैसा देने से पहले परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लें। ससुराल पक्ष से जुड़ी किसी छोटी बात को बातचीत से आसानी से संभाला जा सकता है। शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मन और भी प्रसन्न रहेगा।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। यात्रा या किसी खास मुलाकात के दौरान ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जिसका लाभ आपको आगे मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलने से काम के प्रति भरोसा बढ़ेगा। पुरानी गलतियां आज आपको बहुत कुछ सिखाएंगी और सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। व्यापार में साझेदारी की बात चल रही है तो सामने वाले की विश्वसनीयता और काम करने के तरीके को समझकर ही आगे बढ़ें।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज घर-परिवार में खुशियों और अपनापन का माहौल बना रहेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी। जीवनसाथी के करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर घर की खुशी को और बढ़ा सकती है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह से जुड़ी अड़चन किसी करीबी की मदद से दूर होने के संकेत हैं। नए संबंधों में थोड़ा समय लेकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। सुख-सुविधाओं और जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन परिवार की खुशी के कारण यह खर्च भी संतोष देगा।

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