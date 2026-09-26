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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

27 सितंबर अंक ज्योतिष: मूलांक 1, 3 और 8 वालों के लिए बन रहे सफलता के योग, जानें धन और करियर का हाल

Sat, 26 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 26 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

27 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार सभी मूलांक वालों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। किसी को करियर में नए अवसर मिलेंगे, तो किसी के लिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में दिन खास रहेगा। जानें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
27 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 27 September 2026: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के दिन से जुड़े संभावित प्रभावों का आकलन किया जाता है। 27 सितंबर 2026 का दिन भी मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी मूलांक के लोगों को काम और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, तो किसी के लिए धन, परिवार और निजी संबंधों से जुड़े मामले महत्वपूर्ण रहेंगे। वहीं, कुछ लोगों को आज अपने फैसलों में सावधानी बरतने और बेवजह की चिंता से बचने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा, तो पढ़ें 27 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष और जानें सभी मूलांक वालों के लिए दिन का पूरा हाल।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज आपकी मेहनत और लगन का अच्छा परिणाम मिल सकता है। अपने किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंबी अवधि की योजना पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें।
शुभ अंक- 15
शुभ रंग- गुलाबी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज किसी दिलचस्प या रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नई तकनीक और योजनाओं को लेकर आपका उत्साह करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। छोटी यात्रा के दौरान नए व्यावसायिक संपर्क बन सकते हैं और काम से जुड़े अवसर मिल सकते हैं।
शुभ अंक- 19
शुभ रंग- बैंगनी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज नई साझेदारी या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत का अवसर मिल सकता है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें और जरूरत पड़ने पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। अपने फैसलों और प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने के लिए दिन अच्छा है।
शुभ अंक- 21
शुभ रंग- लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज अपने स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ समय आराम करने और खुद की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। जीवन में आने वाले बदलावों को सकारात्मक नजरिए से स्वीकार करें। अपनों की सहानुभूति और सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- भूरा

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