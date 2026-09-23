फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 24 सितंबर: मूलांक 4 और 7 वालों को मिलेगी आर्थिक मजबूती, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष

Wed, 23 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 23 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

24 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए दिन की ऊर्जा, करियर, धन, रिश्तों और महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े सामान्य संकेत बताता है। अपना मूलांक जानकर आज का अंक ज्योतिष पढ़ें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें।

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
24 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

24 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए आज के दिन की ऊर्जा और उससे जुड़े महत्वपूर्ण संकेतों को समझने का एक खास अवसर लेकर आया है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर तारीख और हर मूलांक की अपनी अलग ऊर्जा होती है, जिसका संबंध व्यक्ति के दैनिक जीवन के अलग-अलग पहलुओं से जोड़ा जाता है। आज का दिन आपके करियर, कारोबार, धन-दौलत, प्रेम और रिश्तों, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य तथा महत्वपूर्ण फैसलों के लिहाज से क्या संकेत दे रहा है, यह जानने के लिए अपना मूलांक जरूर देखें। आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए 24 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष, और जानें कि आज आपके लिए क्या खास संकेत हैं। दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करें।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 1
आज का दिन संपत्ति और जमीन-जायदाद से जुड़े सौदों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगा, इसलिए यदि आप कोई प्रॉपर्टी डील करने की सोच रहे हैं तो आज उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। दिनभर आपके पास कुछ खाली समय रहेगा, जिसे आप अपनी पसंद के कामों में बिता सकते हैं। आज आप खुद को अच्छे से संवारेंगे, स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे और गहनों से सजेंगे, जिसके चलते आसपास मौजूद लोगों का ध्यान सहज ही आपकी ओर आकर्षित होगा। सामाजिक तौर पर भी आज आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा।
शुभ अंक - 9
शुभ रंग - ग्रे

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 2
आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। पारिवारिक मोर्चे पर आज जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर बन सकता है। इसके अलावा आज आपकी मुलाकात अपने गुरु या किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक से हो सकती है, जिनसे मिली सीख आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मानसिक शांति के लिहाज से भी आज का दिन अच्छा रहेगा।
शुभ अंक - 1
शुभ रंग - पीला

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 3 
आज सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बात आपकी चिंता का कारण बन सकती है, ऐसे में खान-पान और दिनचर्या का ध्यान रखें। वित्तीय मोर्चे पर राहत की खबर है - लंबे समय से फंसा हुआ आपका पैसा आज वापस मिलने के आसार हैं। पति-पत्नी के बीच आपसी समझ और तालमेल बना रहेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। हालांकि दोस्तों और सहयोगियों को लेकर आज थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है, क्योंकि आप स्वभाव से जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और यह आदत कभी-कभी नुकसानदायक साबित हो सकती है।
शुभ अंक - 4
शुभ रंग - लाल

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 4
आर्थिक मामलों में आज आपको सफलता हाथ लगेगी, हालांकि समय की चाल कुछ हद तक आपके विपरीत भी रह सकती है, इसलिए किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। करियर में तरक्की की चाहत में आज आप कुछ खास लोगों से मेल-मुलाकात बढ़ाएंगे और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। परिवार का भरपूर साथ और सहयोग मिलेगा, जिससे आपको मानसिक संबल मिलेगा। आज रिश्तों को लेकर आप विशेष रूप से भावुक और संवेदनशील रहेंगे, अपनों की अहमियत को महसूस करेंगे।
शुभ अंक - 42
शुभ रंग - क्रीम

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed