अंक ज्योतिष 24 सितंबर: मूलांक 4 और 7 वालों को मिलेगी आर्थिक मजबूती, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष

1 of 10 24 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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24 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए आज के दिन की ऊर्जा और उससे जुड़े महत्वपूर्ण संकेतों को समझने का एक खास अवसर लेकर आया है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर तारीख और हर मूलांक की अपनी अलग ऊर्जा होती है, जिसका संबंध व्यक्ति के दैनिक जीवन के अलग-अलग पहलुओं से जोड़ा जाता है। आज का दिन आपके करियर, कारोबार, धन-दौलत, प्रेम और रिश्तों, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य तथा महत्वपूर्ण फैसलों के लिहाज से क्या संकेत दे रहा है, यह जानने के लिए अपना मूलांक जरूर देखें। आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए 24 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष, और जानें कि आज आपके लिए क्या खास संकेत हैं। दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करें।

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मूलांक 1

आज का दिन संपत्ति और जमीन-जायदाद से जुड़े सौदों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगा, इसलिए यदि आप कोई प्रॉपर्टी डील करने की सोच रहे हैं तो आज उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। दिनभर आपके पास कुछ खाली समय रहेगा, जिसे आप अपनी पसंद के कामों में बिता सकते हैं। आज आप खुद को अच्छे से संवारेंगे, स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे और गहनों से सजेंगे, जिसके चलते आसपास मौजूद लोगों का ध्यान सहज ही आपकी ओर आकर्षित होगा। सामाजिक तौर पर भी आज आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा।

शुभ अंक - 9

शुभ रंग - ग्रे

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मूलांक 2

आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। पारिवारिक मोर्चे पर आज जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर बन सकता है। इसके अलावा आज आपकी मुलाकात अपने गुरु या किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक से हो सकती है, जिनसे मिली सीख आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मानसिक शांति के लिहाज से भी आज का दिन अच्छा रहेगा।

शुभ अंक - 1

शुभ रंग - पीला

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मूलांक 3

आज सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बात आपकी चिंता का कारण बन सकती है, ऐसे में खान-पान और दिनचर्या का ध्यान रखें। वित्तीय मोर्चे पर राहत की खबर है - लंबे समय से फंसा हुआ आपका पैसा आज वापस मिलने के आसार हैं। पति-पत्नी के बीच आपसी समझ और तालमेल बना रहेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। हालांकि दोस्तों और सहयोगियों को लेकर आज थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है, क्योंकि आप स्वभाव से जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और यह आदत कभी-कभी नुकसानदायक साबित हो सकती है।

शुभ अंक - 4

शुभ रंग - लाल

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