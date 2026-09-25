Ank Jyotish 26 September 2026: आज 26 सितंबर 2026 का दिन सभी मूलांक वालों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। कुछ मूलांक वालों को आज बड़ी सफलता, खुशियां और धन लाभ मिलता दिख रहा है, जबकि कुछ लोगों को अधिक यात्रा करनी पड़ सकती हैं। साथ ही सेहत में परेशानियां आएंगी। ऐसे में आइए 1 से 9 मूलांक तक के सभी जातकों का हाल जानते हैं।
अंक ज्योतिष 26 सितंबर: इन मूलांक के लोगों को आज मिलेगी बड़ी सफलता, खुशियां लेकर आएगा दिन
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 25 Sep 2026 04:26 PM IST
सार
Ank Jyotish 26 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 वालों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। किसी को करियर में सफलता मिलेगी, तो किसी के लिए धन और रिश्तों के मामले में दिन खास रहेगा। जानें आज का अंक भविष्यफल।
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