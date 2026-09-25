अंक ज्योतिष 26 सितंबर: इन मूलांक के लोगों को आज मिलेगी बड़ी सफलता, खुशियां लेकर आएगा दिन

1 of 10 Ank Jyotish 26 September 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







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Ank Jyotish 26 September 2026: आज 26 सितंबर 2026 का दिन सभी मूलांक वालों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। कुछ मूलांक वालों को आज बड़ी सफलता, खुशियां और धन लाभ मिलता दिख रहा है, जबकि कुछ लोगों को अधिक यात्रा करनी पड़ सकती हैं। साथ ही सेहत में परेशानियां आएंगी। ऐसे में आइए 1 से 9 मूलांक तक के सभी जातकों का हाल जानते हैं।

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अंक 1

मूलांक 1 वालों को आज बड़ी सफलता मिल सकती है। नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारियां मिलती दिख रही हैं। आज दोस्तों के साथ घूमने का भी आप प्लान करेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है।

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- फिरोजी

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अंक 2

मूलांक 2 वालों का आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज अनुशासन और मेहनत से किए गए कार्यों के सकारात्मक परिणाम मिलने की अधिक संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। आत्मविश्वास बनाए रखें।

शुभ अंक- 7

शुभ रंग- जामुनी

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अंक 3

मूलांक 3 वालों के लिए समय खास रहेगा। लेकिन व्यापार में आप जल्दबाजी करने की बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। कोई उपहार भी मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विरोधियों पर आपका प्रभाव बना रहेगा।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- हरा

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