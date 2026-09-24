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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 25 सितंबर: मूलांक 6 और 7 वालों के रिश्तों में दूर होगी गलतफहमी, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Thu, 24 Sep 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 24 Sep 2026 03:51 PM IST
सार

Ank Jyotish 25 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 वालों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। किसी को करियर में सफलता मिलेगी, तो किसी के लिए धन और रिश्तों के मामले में दिन खास रहेगा। जानें आज का अंक भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
25 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 25 September 2026: अंक ज्योतिष में जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के दिन से जुड़े संभावित प्रभावों का आकलन किया जाता है। आज 25 सितंबर 2026 को भी मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन के परिणाम अलग-अलग रह सकते हैं। किसी के लिए कामकाज और करियर में आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे, तो किसी को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। आज कुछ मूलांक वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे महत्वपूर्ण फैसले लेने में खुद को अधिक सहज महसूस करेंगे।  मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए 25 सितंबर 2026 का दिन कैसा रहेगा, किस मूलांक को मिल सकता है लाभ और किसे किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी, जानिए आज का अंक ज्योतिष।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 1
आज का दिन आपके लिए खुद को समझने और मन को शांत रखने का हो सकता है। आप अपने भीतर झांकने और अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने में समय दे सकते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों, पूजा-पाठ या ध्यान में रुचि बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में निवेश के कुछ नए विकल्प सामने आ सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा। घर में किसी खास अवसर या जन्मदिन के चलते छोटा-सा आयोजन भी हो सकता है। इस दौरान भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।
शुभ अंक- 18
शुभ रंग- ग्रे

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 2

आज स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियों में राहत मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को काम में अच्छी खबर मिल सकती है और प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने से उत्साह आएगा। आमदनी बढ़ाने के नए साधनों पर भी विचार कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय खुद पहल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कई कामों को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल पाएंगे।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- भूरा
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 3

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी का समाधान बातचीत के जरिए निकल सकता है। आर्थिक मोर्चे पर पुराने निवेश से फायदा मिलने की उम्मीद है। परिवार में किसी विषय को लेकर मतभेद हो तो अपनी बात शांति से रखें और माहौल बिगड़ने से बचाएं। अगर आप निवेश से जुड़ा कोई फैसला लेने की सोच रहे हैं तो दिन आपके पक्ष में रह सकता है, फिर भी जोखिम और लाभ को समझकर ही आगे बढ़ें।शुभ अंक- 6
शुभ रंग- गुलाबी
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 4

आज आप किसी नई योजना या कारोबार की शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। भाई-बहनों या परिवार के करीबी सदस्यों का सहयोग मिलने से काम को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी कोई चिंता कम हो सकती है और उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होगा। वैवाहिक जीवन में साथी का सहयोग और समझ बनी रहेगी। किसी नई शुरुआत से पहले योजना को अच्छी तरह तैयार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक- 4
शुभ रंग- केसरिया
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