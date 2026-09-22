फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 23 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 23 सितंबर: मूलांक 4 और 8 वालों को रहना होगा सतर्क, काम और धन से जुड़े मामलों में मिलेंगे खास संकेत

Tue, 22 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 22 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

23 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष जानें और पता करें कि आज आपका मूलांक आपके करियर, धन, रिश्तों और दिनभर की परिस्थितियों के बारे में क्या संकेत दे रहा है। पढ़ें सभी मूलांकों का अंक भविष्यफल।

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 23 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
23 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला

23 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से आपके लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ सकता है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर निकाले गए मूलांक के जरिए व्यक्ति के दिन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में संकेत बताए जाते हैं। ऐसे में आज का दिन किस मूलांक के लिए सामान्य रहेगा, किसके लिए नई संभावनाएं बन सकती हैं और किन लोगों को किसी फैसले में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है, यह जानना दिलचस्प रहेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 23 सितंबर 2026 को आपका मूलांक क्या कहता है, तो नीचे दिए गए अंक ज्योतिष राशिफल को पढ़ें। यहां मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक सभी अंकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन क्षेत्रों में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई है।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 23 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज भाई-बहनों के साथ जमीन-जायदाद को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा। कामकाज में कुछ लोगों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। व्यापार में लेन-देन के दौरान सावधानी रखें, किसी तरह की धोखाधड़ी या परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में पार्टनर का सहयोग और सकारात्मकता बनी रहेगी।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: लाल

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 23 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज आपके करीबी शुभचिंतक और भरोसेमंद लोग जरूरत पड़ने पर आपका साथ देंगे। पुरानी सोच या पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें।
शुभ अंक: 11
शुभ रंग: गुलाबी

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 23 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज का दिन कई तरह की चुनौतियां और परेशानियां लेकर आ सकता है। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, नुकसान या धोखे की आशंका रहेगी। बीते अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो भविष्य को बेहतर दिशा देने में सफलता मिलेगी।
शुभ अंक: 22
शुभ रंग: मैजेंटा

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 23 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन मिले-जुले परिणाम देने वाला रहेगा। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। बच्चों से जुड़े सरकारी या प्रशासनिक काम में निराशा मिल सकती है।
शुभ अंक: 18
शुभ रंग: लेमन

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed