अंक ज्योतिष 23 सितंबर: मूलांक 4 और 8 वालों को रहना होगा सतर्क, काम और धन से जुड़े मामलों में मिलेंगे खास संकेत

1 of 10 23 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला







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23 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से आपके लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ सकता है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर निकाले गए मूलांक के जरिए व्यक्ति के दिन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में संकेत बताए जाते हैं। ऐसे में आज का दिन किस मूलांक के लिए सामान्य रहेगा, किसके लिए नई संभावनाएं बन सकती हैं और किन लोगों को किसी फैसले में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है, यह जानना दिलचस्प रहेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 23 सितंबर 2026 को आपका मूलांक क्या कहता है, तो नीचे दिए गए अंक ज्योतिष राशिफल को पढ़ें। यहां मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक सभी अंकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन क्षेत्रों में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई है।

2 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज भाई-बहनों के साथ जमीन-जायदाद को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा। कामकाज में कुछ लोगों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। व्यापार में लेन-देन के दौरान सावधानी रखें, किसी तरह की धोखाधड़ी या परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में पार्टनर का सहयोग और सकारात्मकता बनी रहेगी।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: लाल

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अंक 2

आज आपके करीबी शुभचिंतक और भरोसेमंद लोग जरूरत पड़ने पर आपका साथ देंगे। पुरानी सोच या पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: गुलाबी

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अंक 3

आज का दिन कई तरह की चुनौतियां और परेशानियां लेकर आ सकता है। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, नुकसान या धोखे की आशंका रहेगी। बीते अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो भविष्य को बेहतर दिशा देने में सफलता मिलेगी।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: मैजेंटा

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