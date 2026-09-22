23 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से आपके लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ सकता है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर निकाले गए मूलांक के जरिए व्यक्ति के दिन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में संकेत बताए जाते हैं। ऐसे में आज का दिन किस मूलांक के लिए सामान्य रहेगा, किसके लिए नई संभावनाएं बन सकती हैं और किन लोगों को किसी फैसले में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है, यह जानना दिलचस्प रहेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 23 सितंबर 2026 को आपका मूलांक क्या कहता है, तो नीचे दिए गए अंक ज्योतिष राशिफल को पढ़ें। यहां मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक सभी अंकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन क्षेत्रों में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई है।
अंक ज्योतिष 23 सितंबर: मूलांक 4 और 8 वालों को रहना होगा सतर्क, काम और धन से जुड़े मामलों में मिलेंगे खास संकेत
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 22 Sep 2026 03:36 PM IST
सार
23 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष जानें और पता करें कि आज आपका मूलांक आपके करियर, धन, रिश्तों और दिनभर की परिस्थितियों के बारे में क्या संकेत दे रहा है। पढ़ें सभी मूलांकों का अंक भविष्यफल।
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