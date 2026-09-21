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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 22 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 22 सितंबर: मूलांक 7 और 8 वालों पर बढ़ेगा काम का दबाव, जानें दिन को बेहतर बनाने के खास संकेत

Mon, 21 Sep 2026 03:41 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 03:41 PM IST
सार

आज 22 सितंबर 2026 को अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक आपके दिन के बारे में कई संकेत दे सकता है। जानिए मूलांक 1 से 9 तक के लिए आज का करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़ा अंक ज्योतिष भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 22 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
22 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला

Today Numerology Prediction: 22 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के नजरिए से आपके लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ सकता है। अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर निकाला गया मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े संकेतों को समझने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। ऐसे में आज का दिन आपके लिए कैसा रह सकता है, किन मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है और किन क्षेत्रों में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं, यह जानने के लिए अपना मूलांक देखना उपयोगी हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 22 सितंबर 2026 को आपका दिन कैसा रहेगा, तो अपनी जन्म तारीख के आधार पर अपना मूलांक निकालें और नीचे दिए गए आज के अंक ज्योतिष भविष्यफल को पढ़ें।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 22 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 1 
आज आपके भीतर आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना मजबूत रहेगी। किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और दूसरे लोग आपकी सलाह या मार्गदर्शन की अपेक्षा कर सकते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति की काम करने की गति अलग होती है, इसलिए दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखने से बचें। आपके दिमाग में नई योजनाएं और विचार आएंगे, लेकिन उन्हें सफल बनाने के लिए धैर्य, सही रणनीति और लगातार प्रयास जरूरी होगा। छोटी बातों पर बहस करने या अपनी बात जबरदस्ती मनवाने से बचें और एक साथ बहुत सारे काम हाथ में न लें।
शुभ अंक-5 
शुभ रंग- क्रीम

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 22 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 2 
आज व्यवस्थित तरीके से काम करने की जरूरत महसूस होगी। ऑफिस या निजी जीवन में दस्तावेजों, समय-सीमा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से जुड़े काम आपका ध्यान मांग सकते हैं। अपने अंतर्मन की आवाज को नजरअंदाज न करें, लेकिन फैसला लेते समय परिस्थितियों और वास्तविक तथ्यों को भी ध्यान में रखें। परिवार या किसी करीबी व्यक्ति से कोई जरूरी बातचीत करनी हो तो उसे टालने के बजाय शांतिपूर्वक अपनी बात सामने रखें। आपकी नरम भाषा किसी कठिन स्थिति को भी संभालने में मदद कर सकती है।
शुभ अंक-8 
शुभ रंग-नारंगी 

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 22 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 3 
आज आपकी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की क्षमता काफी मजबूत रह सकती है। लेखन, कला, शिक्षण, बातचीत या लोगों के सामने अपनी बात रखने वाले कार्यों में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नए विचारों की भरमार रहेगी, इसलिए जरूरी है कि उन्हें सही दिशा देने के लिए प्राथमिकता तय करें। लगातार व्यस्त रहने के बजाय आराम और स्वास्थ्य के लिए भी पर्याप्त समय निकालें। किसी खास व्यक्ति से बातचीत करते समय अपनी बात कहने के साथ उनकी बात सुनने पर भी ध्यान दें।
शुभ अंक-11 
शुभ रंग- हल्का लाल 

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 22 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 4 
आज आपका मन बदलाव, नई शुरुआत और अलग-अलग अनुभवों की ओर आकर्षित हो सकता है। कई नए विकल्प आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन हर चीज को एक साथ शुरू करने के बजाय किसी एक जरूरी काम को प्राथमिकता देना आपके लिए बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। काम के साथ शरीर और दिमाग को आराम देना भी जरूरी है। किसी करीबी व्यक्ति से किया गया वादा आज आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं।
शुभ अंक-7 
शुभ रंग-गहरा नीला 

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