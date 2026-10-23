अंक ज्योतिष 24 अक्तूबर: इन 4 मूलांक वालों को मिलेगी खुशखबरी, दिन रहेगा शानदार और होगा बड़ा लाभ

1 of 10 Ank Jyotish 24 October 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







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Ank Jyotish 24 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, 24 अक्तूबर का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कई तरह के संकेत लेकर आ सकता है। जन्मतिथि के आधार पर जानें कि आज आपका करियर, प्रेम जीवन और व्यापार कैसा रहेगा। साथ ही, यहां जानें अपना शुभ अंक और दिन को बेहतर बनाने के खास संकेत।

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मूलांक 1

मूलांक 1 वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। लेकिन अपने दम पर काम करने वाले लोगों के लिए आज कोई बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए योग दिनचर्या में शामिल करेंगे।

शुभ अंक- 4

शुभ रंग- पीला

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मूलांक 2

आज का दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। किसी पुराने विवाद का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें। गलतफहमियां दूर होंगी।

शुभ अंक- 35

शुभ रंग- लाल

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मूलांक 3

आज कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। मनचाही सफलता के योग बनेंगे। वहीं, कोई दोस्त खासतौर पर आपसे मिलने के लिए आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

शुभ अंक- 8

शुभ रंग- मैरून

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