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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 24 अक्तूबर: इन 4 मूलांक वालों को मिलेगी खुशखबरी, दिन रहेगा शानदार और होगा बड़ा लाभ

Fri, 23 Oct 2026 04:58 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 23 Oct 2026 04:58 PM IST
सार

Ank Jyotish 24 October 2026: मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? जानें अंक ज्योतिष के अनुसार आज का शुभ अंक, करियर, धन, प्रेम जीवन और भाग्य से जुड़े खास संकेत।
 

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Ank Jyotish 24 October 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Ank Jyotish 24 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, 24 अक्तूबर का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कई तरह के संकेत लेकर आ सकता है। जन्मतिथि के आधार पर जानें कि आज आपका करियर, प्रेम जीवन और व्यापार कैसा रहेगा। साथ ही, यहां जानें अपना शुभ अंक और दिन को बेहतर बनाने के खास संकेत।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Ank Jyotish 24 October 2026 - फोटो : adobe stock

मूलांक 1
मूलांक 1 वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। लेकिन अपने दम पर काम करने वाले लोगों के लिए आज कोई बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए योग दिनचर्या में शामिल करेंगे।
शुभ अंक- 4
शुभ रंग- पीला

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Ank Jyotish 24 October 2026 - फोटो : adobe stock

मूलांक 2
आज का दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। किसी पुराने विवाद का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें। गलतफहमियां दूर होंगी।
शुभ अंक- 35
शुभ रंग- लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Ank Jyotish 24 October 2026 - फोटो : adobe stock

मूलांक 3
आज कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। मनचाही सफलता के योग बनेंगे। वहीं, कोई दोस्त खासतौर पर आपसे मिलने के लिए आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। 
शुभ अंक- 8
शुभ रंग- मैरून

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 24 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Ank Jyotish 24 October 2026 - फोटो : adobe stock

मूलांक 4
आज पुराने विवाद सुलझने की संभावना है और नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही कोई लक्ष्य आज पूरा होगा। किसी महत्वपूर्ण मामले में फैसला लेते समय अपने अंतर्मन की आवाज सुनें। वहीं, सोच-समझकर उठाया गया कदम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
शुभ अंक- 45
शुभ रंग-हरा

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