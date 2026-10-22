अंक ज्योतिष 23 अक्तूबर: मूलांक 3, 7 और 9 वालों को रहना होगा सतर्क, मूलांक 8 वालों को मिल सकता है लाभ

Ank Jyotish 23 October 2026: आज 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कई खास संकेत लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन से जुड़े संभावित परिणामों का आकलन किया जाता है। आज कुछ मूलांक वालों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को पैसों के लेन-देन और रिश्तों के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। प्रेम जीवन, पारिवारिक संबंधों और सेहत के लिहाज से भी दिन अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा, किन कामों में सफलता मिलने की संभावना है और कौन-सा शुभ अंक आपके दिन को खास बना सकता है, तो पढ़ें 23 अक्टूबर का दैनिक अंक ज्योतिष। यहां जानें मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों का आज का अंक भविष्यफल, शुभ संकेत और दिन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सलाह।
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दैनिक अंक ज्योतिष
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मूलांक 1
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। आज नए लोगों से संपर्क बढ़ाने और मित्रता के नए रिश्ते बनाने का अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। सामाजिक या परोपकार से जुड़े किसी काम में आपकी रुचि बढ़ सकती है। घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उससे जुड़े विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, पारिवारिक मामलों में छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़े कामों के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लेमन
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मूलांक 2
जिन जातकों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। आज किसी काम को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मन में कुछ आशंकाएं या उलझनें पैदा हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें और अपनी सरलता का कोई अनुचित लाभ न उठाने देें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले तथ्यों की जांच करना बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही अनबन दूर करने का अवसर मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में फिर से मधुरता आ सकती है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: हरा
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मूलांक 3
किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। आज मन में बेचैनी या किसी बात को लेकर असमंजस रह सकता है। ऐसे में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहतर होगा। सेहत के मामले में लापरवाही न करें और संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। कारोबार से जुड़े जातकों को अपने काम आगे बढ़ाने और योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें। आज अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा।
शुभ अंक: 25
शुभ रंग: लेमन
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मूलांक 4
जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। आज अपनी दिनचर्या में बदलाव करने और लंबे समय से टाले जा रहे कामों को पूरा करने के लिए दिन उपयोगी साबित हो सकता है। आपने किसी योजना पर काम शुरू करने का विचार बनाया है, तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं। काम को कल पर टालने की आदत से बचें, क्योंकि समय पर काम पूरा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि, बच्चों की पढ़ाई या स्कूल से जुड़ी किसी शिकायत के कारण थोड़ी चिंता हो सकती है। ऐसी स्थिति में नाराज होने के बजाय उनकी बात समझने और समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला