अंक ज्योतिष 23 अक्तूबर: मूलांक 3, 7 और 9 वालों को रहना होगा सतर्क, मूलांक 8 वालों को मिल सकता है लाभ

Ank Jyotish 23 October 2026: आज 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कई खास संकेत लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन से जुड़े संभावित परिणामों का आकलन किया जाता है। आज कुछ मूलांक वालों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को पैसों के लेन-देन और रिश्तों के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। प्रेम जीवन, पारिवारिक संबंधों और सेहत के लिहाज से भी दिन अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा, किन कामों में सफलता मिलने की संभावना है और कौन-सा शुभ अंक आपके दिन को खास बना सकता है, तो पढ़ें 23 अक्टूबर का दैनिक अंक ज्योतिष। यहां जानें मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों का आज का अंक भविष्यफल, शुभ संकेत और दिन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सलाह।