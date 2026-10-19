अंक ज्योतिष 20 अक्तूबर: मूलांक 4, 5 और 7 वालों को मिल सकती है खुशखबरी, जानें सभी मूलांकों का हाल

Ank Jyotish 20 October 2026: आज 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? अंक ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति का मूलांक उसके जन्म की तारीख से निर्धारित होता है और इसी के आधार पर दैनिक भविष्यफल का आकलन किया जाता है। मूलांक के जरिए व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, सोच, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में आने वाले अवसरों से जुड़े संकेत समझे जाते हैं। आज कुछ मूलांक वालों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने और रिश्तों में धैर्य रखने की जरूरत होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, धन और नौकरी के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्रेम जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, तो यहां पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक अंक ज्योतिष, आज का शुभ अंक और शुभ रंग।