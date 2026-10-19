अंक ज्योतिष 20 अक्तूबर: मूलांक 4, 5 और 7 वालों को मिल सकती है खुशखबरी, जानें सभी मूलांकों का हाल

Ank Jyotish 20 October 2026: आज 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? अंक ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति का मूलांक उसके जन्म की तारीख से निर्धारित होता है और इसी के आधार पर दैनिक भविष्यफल का आकलन किया जाता है। मूलांक के जरिए व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, सोच, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में आने वाले अवसरों से जुड़े संकेत समझे जाते हैं। आज कुछ मूलांक वालों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने और रिश्तों में धैर्य रखने की जरूरत होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, धन और नौकरी के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्रेम जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, तो यहां पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक अंक ज्योतिष, आज का शुभ अंक और शुभ रंग।
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 1
आज मूलांक 1 वालों को अपने कामकाज में धैर्य और संयम बनाए रखने की जरूरत होगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा और घर के सदस्यों का सहयोग मिल सकता है। हालांकि, आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कारोबार से जुड़े जातकों को कोई भी नई योजना लागू करने से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए। नौकरी में भी अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें।
शुभ अंक- 18शुभ रंग- सुनहरा
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 2
मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन लाभ और कार्यक्षेत्र में पहचान मिलने के संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा जातकों की मेहनत और कार्यशैली की सराहना हो सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने का अवसर भी मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी होगा। अधिक चिंता करने से आपकी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा और व्यवहार में नरमी रखें। आपसी समझ और धैर्य से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- नीला
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 3
मूलांक 3 वालों को आज अपने काम पूरे करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, धैर्य और लगातार प्रयास से दिन के अंत तक सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग आपको मुश्किलों से निकलने में मदद कर सकता है। यदि आप लंबे समय से वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आज इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। आर्थिक मामलों में बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए समय का सही प्रबंधन करें।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- हरा
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 4
मूलांक 4 वालों के लिए आज का दिन आर्थिक योजनाओं और भविष्य की तैयारी के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। निवेश या बचत से जुड़ी योजनाओं पर काम करने के लिए समय निकाल सकते हैं। हालांकि, किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले जरूरी जानकारी जुटाना उचित रहेगा। परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम जीवन में आपसी विश्वास और समझ बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ बातचीत करने से रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। अपनी जिम्मेदारियों के साथ निजी जीवन के लिए भी समय निकालें।
शुभ अंक- 17
शुभ रंग- बैंगनी