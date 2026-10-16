अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर: इन चार मूलांक वालों की आज चमक उठेगी किस्मत, करियर-बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ

1 of 9 अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



अंक 1

आज दांपत्य जीवन में तालमेल और आपसी समझ बनी रहेगी। इसके अलावा जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी। वहीं, मित्रों और व्यापार से जुड़े लोगों के माध्यम से नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, कार्यक्षेत्र में अपनी सूझबूझ से काम लेना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल

Trending Videos

2 of 9 अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर - फोटो : adobe stock

अंक 2

आज का दिन खुशहाल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपके दिन को खास बना सकती है। वहीं, परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बिजनेस में आप किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें। आपकी मेहनत और योग्यता को पहचान मिलेगी।

शुभ अंक: 13

शुभ रंग: आसमानी

3 of 9 अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर - फोटो : adobe stock

अंक 3

आज दिन आपके लिए सामान्य हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। व्यापार में कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिन्हें आप अपनी मेहनत और समझदारी से पूरा कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: बैंगनी

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 9 अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर - फोटो : adobe stock

अंक 4

आज अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखें। व्यापार में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। किसी महत्वपूर्ण विषय पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। परिवार से जुड़ी किसी बात को लेकर मन थोड़ा भावुक हो सकता है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें।

शुभ अंक: 23

शुभ रंग: पीला

विज्ञापन

5 of 9 अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर - फोटो : adobe stock