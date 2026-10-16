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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर: इन चार मूलांक वालों की आज चमक उठेगी किस्मत, करियर-बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ

Fri, 16 Oct 2026 04:59 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 16 Oct 2026 04:59 PM IST
सार

17 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष जानें और मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा  दिन। जानें करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन के मामले में क्या कहते हैं आपके अंक और कौन सा रहेगा आज का शुभ अंक।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर - फोटो : अमर उजाला
अंक 1

आज दांपत्य जीवन में तालमेल और आपसी समझ बनी रहेगी। इसके अलावा जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी। वहीं, मित्रों और व्यापार से जुड़े लोगों के माध्यम से नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, कार्यक्षेत्र में अपनी सूझबूझ से काम लेना फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर - फोटो : adobe stock

अंक 2
आज का दिन खुशहाल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपके दिन को खास बना सकती है। वहीं, परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बिजनेस में आप किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें। आपकी मेहनत और योग्यता को पहचान मिलेगी।
शुभ अंक: 13
शुभ रंग: आसमानी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर - फोटो : adobe stock

अंक 3
आज दिन आपके लिए सामान्य हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। व्यापार में कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिन्हें आप अपनी मेहनत और समझदारी से पूरा कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। 
शुभ अंक: 22
शुभ रंग: बैंगनी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर - फोटो : adobe stock

अंक 4
आज अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखें। व्यापार में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। किसी महत्वपूर्ण विषय पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। परिवार से जुड़ी किसी बात को लेकर मन थोड़ा भावुक हो सकता है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें।
शुभ अंक: 23
शुभ रंग: पीला

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
अंक ज्योतिष 17 अक्तूबर - फोटो : adobe stock

अंक 5
मूलांक 5 वालों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। पिता की सेहत चिंता का कारण बन सकती है।
शुभ अंक: 35
शुभ रंग: ग्रे

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