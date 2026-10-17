18 अक्तूबर अंक ज्योतिष: मूलांक 3, 6 और 9 वालों के लिए बन सकते हैं लाभ के योग, पारिवारिक जीवन में आएगी खुशहाली

अंक ज्योतिष 18 अक्तूबर 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके मूलांक का निर्धारण होता है और हर मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है। इसी आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर, आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन से जुड़े कई पहलुओं का आकलन किया जाता है। आज रविवार का दिन है और ऐसे में मूलांक के आधार पर जानना दिलचस्प होगा कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। क्या आज आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बनेंगे या प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी? आज का अंक ज्योतिष आपको इन सभी सवालों के संभावित संकेत दे सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए 18 अक्तूबर का दिन कैसा रहेगा, कौन सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा और किन मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है।