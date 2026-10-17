18 अक्तूबर अंक ज्योतिष: मूलांक 3, 6 और 9 वालों के लिए बन सकते हैं लाभ के योग, पारिवारिक जीवन में आएगी खुशहाली

अंक ज्योतिष 18 अक्तूबर 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके मूलांक का निर्धारण होता है और हर मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है। इसी आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर, आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन से जुड़े कई पहलुओं का आकलन किया जाता है। आज रविवार का दिन है और ऐसे में मूलांक के आधार पर जानना दिलचस्प होगा कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। क्या आज आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बनेंगे या प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी? आज का अंक ज्योतिष आपको इन सभी सवालों के संभावित संकेत दे सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए 18 अक्तूबर का दिन कैसा रहेगा, कौन सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा और किन मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है।
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक - 1
मूलांक 1 वाले जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और मानसिक शांति लेकर आ सकता है। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखेंगे और मुश्किल परिस्थितियों का सामना दृढ़ता के साथ करेंगे। लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी में राहत मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल रह सकती हैं और आप अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में सफल हो सकते हैं। परिवार से जुड़े मामलों में भी आपके फैसले सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। आज आप जो भी निर्णय लें, उसमें अपनों के हितों और भविष्य का ध्यान रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक - 20
शुभ रंग - बैंगनी
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अंक - 2
मूलांक 2 के जातकों को आज आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है। व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम लेने से पहले परिस्थितियों का अच्छी तरह आकलन करें। सट्टेबाजी या बिना पूरी जानकारी के पूंजी निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान का कारण बन सकता है। यदि आप किसी आर्थिक योजना पर काम कर रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उपयोगी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आपको किसी उलझन से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। धैर्य बनाए रखें और भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच को प्राथमिकता दें।
शुभ अंक - 20
शुभ रंग - सुनहरा
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अंक - 3
मूलांक 3 के जातकों के लिए आज व्यापार और कार्यक्षेत्र में तेजी आने की संभावना है। आपके कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और आप नई ऊर्जा के साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का प्रयास करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा। हालांकि, किसी परिचित या करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान मतभेद पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और छोटी-छोटी बातों को अनावश्यक रूप से न बढ़ाएं। ससुराल पक्ष में आपका प्रभाव बना रह सकता है और संबंधों में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
शुभ अंक - 15
शुभ रंग - हरा
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अंक - 4
मूलांक 4 के जातकों के लिए आज का दिन योजनाओं को आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का हो सकता है। आप जिस काम को पूरा करने का संकल्प लेंगे, उसे लेकर गंभीर रहेंगे और अपनी मेहनत से बेहतर परिणाम पाने का प्रयास करेंगे। किसी महत्वपूर्ण विषय पर नई योजना बनाने या भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी और आप अपने साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके बीच आपसी समझ और विश्वास मजबूत हो सकता है। विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहने की संभावना है। अपने विचारों को स्पष्ट रखें और योजनाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें।
शुभ अंक - 29
शुभ रंग - नीला