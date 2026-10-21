अंक ज्योतिष 22 अक्तूबर: मूलांक 1, 3 और 7 वालों को मिल सकते हैं तरक्की के मौके, जानें सभी मूलांकों का हाल

1 of 10 22 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Numerology Predction 22 October: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख के आधार पर उसके मूलांक की गणना की जाती है, जिसके जरिए करियर, कारोबार, धन, प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों से जुड़े संभावित संकेतों के बारे में जाना जा सकता है। हर मूलांक का अपना अलग महत्व होता है और अंक ज्योतिष के अनुसार, दैनिक अंक भविष्यफल के माध्यम से दिन की संभावनाओं को समझने में मदद मिल सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 22 अक्टूबर 2026 को आपकी किस्मत क्या संकेत दे रही है, तो आज का अंक ज्योतिष आपके लिए खास है। यहां आप जान सकते हैं कि नौकरी और व्यापार के मामले में आपका दिन कैसा रह सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलेंगे या नहीं, प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी या किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। इसके साथ ही आपको अपने रिश्तों, कामकाज और महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी भी मिलेगी। आइए जानते हैं 22 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष भविष्यफल, जिसमें मूलांक 1 से 9 तक के सभी जातकों के लिए करियर, धन, प्रेम, परिवार और शुभ अंक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। ध्यान रखें कि अंक ज्योतिष की भविष्यवाणियां पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें निश्चित परिणाम के बजाय सामान्य मार्गदर्शन के रूप में देखना बेहतर है।

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अंक 1

मूलांक 1 वाले जातकों के लिए आज का दिन नए लोगों से जुड़ने और कुछ नया सीखने के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है, जिनसे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है। नई जानकारियां आपके ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने में मदद करेंगी। भाइयों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे और उनका सहयोग आपकी तरक्की का रास्ता आसान बना सकता है। हालांकि, किसी बातचीत के दौरान मतभेद होने पर बहस बढ़ाने के बजाय समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें।

शुभ अंक- 21

शुभ रंग- नारंगी

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अंक 2

मूलांक 2 के जातकों को आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए। किसी के कहने पर महत्वपूर्ण फैसला लेने के बजाय अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करें। आर्थिक मामलों में भी सतर्कता बरतना जरूरी होगा, क्योंकि गैर-जरूरी खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी जरूरतों और खर्चों के बीच संतुलन बनाकर चलें। किसी भी योजना में आगे बढ़ने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लें।

शुभ अंक- 11

शुभ रंग- भूरा

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अंक 3

मूलांक 3 वालों के लिए आज कारोबार की स्थिति सामान्य से अच्छी रह सकती है। आपके कामकाज में व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। व्यापार से जुड़े जातकों के मन में साझेदारी को लेकर कोई योजना चल रही है, तो उस पर गंभीरता से विचार करने का समय है। सही योजना और आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ने से लाभ के अवसर मिल सकते हैं। किसी भी कारोबारी समझौते को अंतिम रूप देने से पहले जरूरी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें।

शुभ अंक- 19

शुभ रंग- हरा

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