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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 14 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 14 नवंबर: मूलांक 1 सहित इन जातकों का दिन रहेगा शानदार, पढ़ें दैनिक अंक राशिफल

Fri, 13 Nov 2026 05:01 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 05:01 PM IST
सार

मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन और कौन-सा अंक चमकाएगा आपकी किस्मत? पढ़ें आज का अंक भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 14 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Numerology Prediction in Hindi - फोटो : अमर उजाला

Numerology Prediction in Hindi: अंक ज्योतिष के अनुसार, सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन अलग-अलग संकेत लेकर आया है। कुछ मूलांक के जातकों को करियर और कारोबार में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, तो कुछ को रिश्तों में प्रेम और खुशियां मिलेंगी। वहीं, कुछ लोगों को चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं आज का दैनिक अंक राशिफल और सभी मूलांक वालों के लिए शुभ अंक और शुभ रंग।


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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 14 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 1
मूलांक 1 वालों को धन लाभ होगा। करियर में आगे बढ़ने और तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा वेतन वृद्धि या आय में बढ़ोतरी होने के भी संकेत हैं। प्रेम जीवन सुखमय रहेगा।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- वायलेट

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 14 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Numerology Prediction in Hindi - फोटो : adobe stock

अंक 2
आज का दिन सामान्य रहने वाला है। रिश्तों में स्पष्टता आएगी और आप मुश्किल परिस्थितियों को समझदारी से संभालने में सफल रहेंगे। निवेश के लिए किसी योजना का हिस्सा बनेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा हो सकती है। 
शुभ अंक- 31
शुभ रंग- केसरिया

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 14 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Numerology Prediction in Hindi - फोटो : adobe stock

अंक 3
आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और कार्यक्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा। परिवार की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।
शुभ अंक- 89
शुभ रंग- सफेद

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 14 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Numerology Prediction in Hindi - फोटो : adobe stock

मूलांक 4
व्यापार से जुड़ी किसी डील के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान बातचीत करते समय धैर्य बनाए रखें। वाहन या मकान खरीदने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।
शुभ अंक- 22
शुभ रंग- पीला

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