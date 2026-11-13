अंक ज्योतिष 14 नवंबर: मूलांक 1 सहित इन जातकों का दिन रहेगा शानदार, पढ़ें दैनिक अंक राशिफल

1 of 10 Numerology Prediction in Hindi - फोटो : अमर उजाला







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अंक 1

मूलांक 1 वालों को धन लाभ होगा। करियर में आगे बढ़ने और तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा वेतन वृद्धि या आय में बढ़ोतरी होने के भी संकेत हैं। प्रेम जीवन सुखमय रहेगा।

शुभ अंक- 6

शुभ रंग- वायलेट

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अंक 2

आज का दिन सामान्य रहने वाला है। रिश्तों में स्पष्टता आएगी और आप मुश्किल परिस्थितियों को समझदारी से संभालने में सफल रहेंगे। निवेश के लिए किसी योजना का हिस्सा बनेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा हो सकती है।

शुभ अंक- 31

शुभ रंग- केसरिया

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अंक 3

आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और कार्यक्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा। परिवार की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

शुभ अंक- 89

शुभ रंग- सफेद

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