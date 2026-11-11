अंक ज्योतिष 12 नवंबर: इन 4 मूलांक के लोगों को मिलेगी खुशखबरी, नौकरी में दिखेगा बड़ा बदलाव

1 of 10 Today Numerology Prediction 12 November 2026 - फोटो : अमर उजाला







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Today Numerology Prediction 12 November 2026: 12 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और आज आपके लिए क्या खास संदेश लेकर आया है? कुछ मूलांक के जातकों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ के जीवन में अहम बदलाव आने के योग हैं। इसके अलावा, क्या आज नौकरी और कारोबार में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे? आइए जानते हैं, मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

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मूलांक 1

मूलांक 1 वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी बातचीत के तरीके पर ध्यान दें। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिल सकती है। इसके अलावा धन को लेकर नई योजना आप बनाएंगे।

शुभ अंक: 16

शुभ रंग: आसमानी

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मूलांक 2

दिन आपके लिए कोई बड़ा बदलाव भी लेकर आ सकता है। काम को लेकर आपका आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित कर सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता का माहौल बनेगा।

शुभ अंक: 13

शुभ रंग: आसमानी

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मूलांक 3

विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है। नए लोगों से आप मिलेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें।

शुभ अंक: 29

शुभ रंग: गुलाबी

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