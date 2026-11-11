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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 12 नवंबर: इन 4 मूलांक के लोगों को मिलेगी खुशखबरी, नौकरी में दिखेगा बड़ा बदलाव

Wed, 11 Nov 2026 04:47 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 11 Nov 2026 04:47 PM IST
सार

जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल। करियर, कारोबार, धन, प्रेम और सेहत के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन? साथ ही जानें आज का शुभ अंक और शुभ रंग।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Today Numerology Prediction 12 November 2026 - फोटो : अमर उजाला

Today Numerology Prediction 12 November 2026: 12 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और आज आपके लिए क्या खास संदेश लेकर आया है? कुछ मूलांक के जातकों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ के जीवन में अहम बदलाव आने के योग हैं। इसके अलावा, क्या आज नौकरी और कारोबार में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे? आइए जानते हैं, मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 1
मूलांक 1 वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी बातचीत के तरीके पर ध्यान दें। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिल सकती है। इसके अलावा धन को लेकर नई योजना आप बनाएंगे।
शुभ अंक: 16
शुभ रंग: आसमानी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 2
दिन आपके लिए कोई बड़ा बदलाव भी लेकर आ सकता है। काम को लेकर आपका आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित कर सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता का माहौल बनेगा।
शुभ अंक: 13
शुभ रंग: आसमानी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 3
विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है। नए लोगों से आप मिलेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें।
शुभ अंक: 29
शुभ रंग: गुलाबी

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numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 4
मूलांक 4 वालों को बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें। सोच-समझकर लिया गया फैसला आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: आसमानी

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