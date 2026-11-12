अंक ज्योतिष 13 नवंबर: मूलांक 3, 4 और 7 वालों को मिलेगी सफलता, अटके काम होंगे पूरे

अंक 4

आज आपको अपने कामकाज में अनुशासन और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। आपकी मेहनत का परिणाम भले ही धीरे मिले, लेकिन भविष्य में इसके अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतें और बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े निवेश का फैसला न लें। आज की गई मेहनत आने वाले समय में सफलता की नींव रखेगी।

शुभ अंक- 23

शुभ रंग- पीला