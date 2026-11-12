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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 13 नवंबर: मूलांक 3, 4 और 7 वालों को मिलेगी सफलता, अटके काम होंगे पूरे

Thu, 12 Nov 2026 03:13 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली
ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 12 Nov 2026 03:13 PM IST
सार

आज 13 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष जानें। मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन और कौन-सा अंक चमकाएगा आपकी किस्मत? पढ़ें आज का अंक भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
13 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला

Ank Jyotish 13 November 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्म तारीख उसके जीवन, स्वभाव और भविष्य से जुड़े कई संकेत देती है। आज शुक्रवार को मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है? किसे मिलेगी सफलता, किसकी आर्थिक स्थिति होगी मजबूत और किसके प्रेम जीवन में आएंगी खुशियां? जानिए आज का शुभ अंक, करियर, कारोबार, धन और रिश्तों से जुड़ी भविष्यवाणी। पढ़ें 13 नवंबर 2026 का दैनिक अंक ज्योतिष और जानें अपना भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और नई उपलब्धियों के संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी राय को प्राथमिकता मिल सकती है। लंबे समय से जिस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। नई जिम्मेदारियां स्वीकार करने और किसी योजना पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

शुभ अंक- 21

शुभ रंग- नारंगी
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज आपको हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी। परिवार और मित्रों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में विनम्रता रखें। किसी पुराने विवाद या गलतफहमी को बातचीत के जरिए सुलझाने में सफलता मिल सकती है। साझेदारी से जुड़े मामलों में भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक- 11

शुभ रंग- भूरा
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज आपकी रचनात्मक क्षमता और कल्पनाशक्ति काफी मजबूत रहेगी। कला, संगीत, लेखन और दूसरे रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिल सकता है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। पुराने मित्रों से बातचीत होने पर मन प्रसन्न रहेगा। अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें, इससे आपको नई पहचान मिल सकती है।

शुभ अंक- 19

शुभ रंग- हरा
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दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज आपको अपने कामकाज में अनुशासन और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। आपकी मेहनत का परिणाम भले ही धीरे मिले, लेकिन भविष्य में इसके अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतें और बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े निवेश का फैसला न लें। आज की गई मेहनत आने वाले समय में सफलता की नींव रखेगी।

शुभ अंक- 23

शुभ रंग- पीला
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