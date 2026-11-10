अंक ज्योतिष 11 नवंबर: मूलांक 5, 8 और 9 वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी बेहतर, जानें सभी मूलांकों का हाल

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Ank Jyotish 11 November 2026: पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार,11 नवंबर का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। कुछ मूलांक वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। नौकरी-कारोबार में कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक मामलों के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं। सभी मूलांकों के लिए 11 नवंबर का दिन कैसा रहेगा। आइए, जन्मतिथि के आधार पर जानते हैं 11 नवंबर 2026 का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल और देखते हैं कि मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार,11 नवंबर का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। कुछ मूलांक वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। नौकरी-कारोबार में कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक मामलों के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं। सभी मूलांकों के लिए 11 नवंबर का दिन कैसा रहेगा। आइए, जन्मतिथि के आधार पर जानते हैं 11 नवंबर 2026 का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल और देखते हैं कि मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

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2 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। हालांकि, आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।

शुभ अंक- 6

शुभ रंग- केसरिया

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अंक 2

मेहनत और एकाग्रता से काम करने पर परिस्थितियां बेहतर होंगी। कुछ चिंताएं आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान देने का अच्छा समय है।

शुभ अंक- 4

शुभ रंग- हरा

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अंक 3

आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। दिन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद स्थितियां अनुकूल होंगी। नई चीजें सीखने का अवसर भी मिलेगा।

शुभ अंक- 9

शुभ रंग- गुलाबी

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