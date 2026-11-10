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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 11 नवंबर: मूलांक 5, 8 और 9 वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी बेहतर, जानें सभी मूलांकों का हाल

Tue, 10 Nov 2026 04:21 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 10 Nov 2026 04:21 PM IST
सार

आज 11 नवंबर 2026 को आपका मूलांक आपके लिए क्या संकेत दे रहा है? जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल। करियर, कारोबार, धन, प्रेम और सेहत के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन? साथ ही जानें आज का शुभ अंक और शुभ रंग।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक राशिफल - फोटो : अमर उजाला
Ank Jyotish  11 November 2026: पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार,11 नवंबर का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। कुछ मूलांक वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। नौकरी-कारोबार में कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक मामलों के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं। सभी मूलांकों के लिए 11 नवंबर का दिन कैसा रहेगा।  आइए, जन्मतिथि के आधार पर जानते हैं 11 नवंबर 2026 का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल और देखते हैं कि मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala
अंक 1
रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। हालांकि, आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- केसरिया
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala
अंक 2
मेहनत और एकाग्रता से काम करने पर परिस्थितियां बेहतर होंगी। कुछ चिंताएं आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान देने का अच्छा समय है।
शुभ अंक- 4
शुभ रंग- हरा
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala
अंक 3
आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। दिन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद स्थितियां अनुकूल होंगी। नई चीजें सीखने का अवसर भी मिलेगा।
शुभ अंक- 9
शुभ रंग- गुलाबी
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala
अंक 4
आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। प्रयासों में सफलता मिलने के योग हैं। वाहन खरीदने की योजना भी आगे बढ़ सकती है।
शुभ अंक- 10
शुभ रंग- लाल
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