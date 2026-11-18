फेंगशुई टिप्स: बेडरूम की सजावट में न करें ये गलतियां, रिश्तों में आ सकती है कड़वाहट
Feng Shui Tips For Bedroom: बेडरूम घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां पति-पत्नी सुकून के पल बिताते हैं। फेंगशुई मान्यताओं के अनुसार, बेडरूम में रखी कुछ सजावटी चीजें नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। माना जाता है कि इनका असर वैवाहिक जीवन और पति-पत्नी के आपसी रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इसलिए बेडरूम की सजावट करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
विस्तार
Feng Shui Tips For Bedroom Decorative Items: शादीशुदा जिंदगी में प्यार और आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए घर का माहौल भी अहम माना जाता है। फेंगशुई की मान्यताओं के अनुसार, बेडरूम में रखी कुछ सजावटी चीजें नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि बेडरूम की सजावट करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। फेंगशुई एक प्राचीन चीनी परंपरा है, जिसमें घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी अपने वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, तो फेंगशुई के अनुसार बेडरूम सजाते समय होने वाली इन गलतियों के बारे में जरूर जान लें।
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बेड के सामने आइना
फेंगशुई के अनुसार, बिस्तर के सामने आइना लगाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पति-पत्नी के बीच परेशानियां ला उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है।
एक्वेरियम या सजावटी फ़व्वारा
बेडरूम में पानी से जुड़ी कोई भी सजावटी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। जैसे, एक्वेरियम या सजावटी फ़व्वारा। फेंगशुई के अनुसार, इनसे रिश्तों में मतभेद होता है।
बेड की दिशा
बेडरूम में बेड की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, आपका सिर उत्तर या पश्चिम दिशा में होना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक सामान
बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक सामान (जैसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल) नहीं रखने चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, ये नकारात्मक ऊर्जा (राहु का प्रभाव) बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक तनाव और रिश्तों में दूरियां पैदा हो सकती हैं।
न करें इन रंगों का प्रयोग
फेंगशुई के अनुसार, बेडरूम में काले रंग का प्रयोग अशुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग का अधिक प्रयोग गुस्सा और विवाद का कारण बन सकता है। संभव हो तो बेडरूम में हल्के और नीले रंग का प्रयोग करें।
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