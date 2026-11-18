Feng Shui Tips For Bedroom Decorative Items: शादीशुदा जिंदगी में प्यार और आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए घर का माहौल भी अहम माना जाता है। फेंगशुई की मान्यताओं के अनुसार, बेडरूम में रखी कुछ सजावटी चीजें नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि बेडरूम की सजावट करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। फेंगशुई एक प्राचीन चीनी परंपरा है, जिसमें घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी अपने वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, तो फेंगशुई के अनुसार बेडरूम सजाते समय होने वाली इन गलतियों के बारे में जरूर जान लें।

विज्ञापन