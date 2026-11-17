Feng Shui Tips for Wallet In Hindi: फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, पर्स का संबंध धन और समृद्धि से होता है। मान्यता है कि पर्स में कुछ शुभ चीजें रखने से आर्थिक स्थिरता और सकारात्मकता बनी रहती है। वहीं, कुछ वस्तुओं को पर्स में रखना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि पर्स में क्या रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए।

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