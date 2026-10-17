दीपावली से पहले घर ले आएं ये 4 चमत्कारी फेंगशुई पौधे, खींची चली आएगी सुख-समृद्धि

Feng Shui Plants For Diwali: दीपावली का पावन त्योहार खुशियां, उमंग और समृद्धि लेकर आता है। इस खास मौके पर हर कोई अपने घर को सुंदर बनाने और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए तरह-तरह के उपाय करता है। फेंगशुई और वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ खास पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नकारात्मकता को दूर भगाते हैं।
अगर आप भी इस दिवाली अपने घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य का आगमन चाहते हैं, तो त्यौहार से पहले कुछ चमत्कारी फेंगशुई पौधों को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। ये पौधे न सिर्फ आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएंगे, बल्कि आर्थिक तंगी दूर कर भाग्य के दरवाजे भी खोल देंगे।
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मनी प्लांट से आएगी घर में बरकत
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मनी प्लांट से आएगी घर में बरकत
- फेंगशुई में मनी प्लांट को धन और समृद्धि का मुख्य प्रतीक माना जाता है। इसे घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाने से आर्थिक समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं।
- दिवाली से पहले इसे घर में लाकर सही स्थान पर रखने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं।
जेड प्लांट से चमकेगी किस्मत
- जेड प्लांट को 'मनी ट्री' या सिक्कों वाला पौधा भी कहा जाता है। गोल और मोटी पत्तियों वाला यह पौधा फेंगशुई में धन को आकर्षित करने के लिए बेहद असरदार माना गया है।
- इसे घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या कार्यस्थल पर रखने से व्यापार में मुनाफा बढ़ता है और रुका हुआ पैसा वापस मिलता है।
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बैंबू प्लांट
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लकी बैंबू से बनी रहेगी सुख-शांति
- लकी बैंबू यानी बांस का पौधा घर में सुख, शांति और अच्छी सेहत का प्रतीक माना जाता है।
- लाल धागे से बंधे कांच के बर्तन में पानी के साथ इस पौधे को घर के लिविंग रूम में रखने से घर का माहौल खुशनुमा रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल बढ़ता है।
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पीस लिली
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पीस लिली से दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
- पीस लिली का पौधा घर की हवा को साफ करने के साथ-साथ मन को शांति प्रदान करता है।
- फेंगशुई के मुताबिक यह पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है।
- दिवाली से पहले इसे घर में रखने से मानसिक तनाव कम होता है और घर में खुशहाली बनी रहती है।