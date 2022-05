{"_id":"627b4ee1e87e2c2bc762c4e3","slug":"cm-yogi-meerut-visit-not-a-single-case-was-registered-in-police-stations-police-monitered-sotiganj-by-drone","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सीएम आए तो पसरा रहा सन्नाटा: थानों में एक भी मुकदमा नहीं हुआ दर्ज, पुलिस ने सोतीगंज में उड़ाया ड्रोन","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 11 May 2022 11:21 AM IST