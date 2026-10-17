विदिशा: 200 से ज्यादा फुटेज खंगालकर पुलिस ने सुलझाई ट्रेन में 10 लाख की चोरी, शिवपुरी का आरोपी भोपाल से धराया

विदिशा में चलती ट्रेन में यात्रियों के सामान की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मेमू ट्रेन से करीब 10 लाख रुपये से भरा बैग चोरी होने के मामले में रेलवे पुलिस ने जांच के बाद शिवपुरी निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की टीमों ने तीन शहरों के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर संदिग्ध की पहचान की गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से नकदी सहित कुल 9 लाख 45 हजार 50 रुपये का चोरी का सामान बरामद किया गया है।

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