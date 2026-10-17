इंदौर: दशहरे पर हाॅस्टल से घर लौट रही छात्रा की सड़क हादसे में मौत

दशहरे का त्योहार परिजनों के साथ मनाने के लिए हॉस्टल से घर लौट रही एक छात्रा की पालदा क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा सड़क पर गिर गई और ट्रक के पहिए उसे रौंदते हुए निकल गए। वह अपने मौसा के साथ बाइक पर सवार थी। हादसे में उसके मौसा भी घायल हो गए। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उनकी जान बच गई।

देवास निवासी महिमा, पिता गल सिंह सोलंकी, कक्षा नौवीं की छात्रा थी। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। दशहरे के त्योहार पर होने वाली छुट्टियों में वह इंदौर में रहने वाली अपनी मौसी के घर आ रही थी। उसे लेने के लिए उसके मौसा गए थे। दोनों बाइक पर सवार होकर डबल चौकी से इंदौर के लिए निकले थे।

विज्ञापन

इसी दौरान पालदा क्षेत्र में तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में महिमा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके मौसा के पैर की हड्डी टूट गई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

आपको बता दें कि सालभर में पालदा क्षेत्र में पांच हादसे हो चुके हैं। यह क्षेत्र ब्लैक स्पॉट में तब्दील हो चुका है। भारी वाहनों की आवाजाही और उनकी गति पर नियंत्रण नहीं होने के कारण यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं।