उमरिया: धौरखोह के जंगल में मिला युवक का शव, पेड़ से पीछे बंधे थे दोनों हाथ; इलाके में सनसनी

जिले के चंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत धौरखोह के जंगल में दीपावली की रात युवक का शव पेड़ से बंधा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के दोनों हाथ पीछे की ओर रस्सी से बंधे हुए थे। जंगल के भीतर इस संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही चंदिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।

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