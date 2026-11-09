उमरिया: धौरखोह के जंगल में मिला युवक का शव, पेड़ से पीछे बंधे थे दोनों हाथ; इलाके में सनसनी
उमरिया के चंदिया थाना क्षेत्र स्थित धौरखोह जंगल में दीपावली की रात एक युवक का शव पेड़ से बंधा मिला। उसके दोनों हाथ पीछे रस्सी से बंधे थे। पुलिस और एसडीओपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की है। फिलहाल युवक की पहचान और मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
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जिले के चंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत धौरखोह के जंगल में दीपावली की रात युवक का शव पेड़ से बंधा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के दोनों हाथ पीछे की ओर रस्सी से बंधे हुए थे। जंगल के भीतर इस संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही चंदिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार, रविवार रात पुलिस को सूचना मिली कि धौरखोह के जंगल में एक युवक पेड़ से बंधा हुआ है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए चंदिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि युवक का शव पेड़ से बंधा हुआ था और उसके दोनों हाथ पीछे की ओर रस्सी से बांधे गए थे। घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की।
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एसडीओपी ने भी किया घटनास्थल का निरीक्षण
घटना की जानकारी मिलने पर एसडीओपी पीएस परस्ते भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मौजूद पुलिस अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस टीम जंगल के आसपास के क्षेत्र में तलाशी कर रही है, ताकि घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकें। फिलहाल युवक की पहचान और उसकी मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
हत्या या आत्महत्या, जांच में उलझी गुत्थी
जंगल में युवक का शव इस तरह पेड़ से बंधा मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि युवक के दोनों हाथ पीछे की ओर किसने बांधे और उसे जंगल के भीतर पेड़ तक किन परिस्थितियों में पहुंचाया गया? क्या युवक के साथ कोई वारदात हुई या फिर मामला किसी अन्य परिस्थिति से जुड़ा है? पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक घटना को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
बांधवगढ़ की सीमा से लगा है जंगल
जिस स्थान पर युवक का शव मिला है, वह जंगल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगा हुआ बताया जा रहा है। जंगल का इलाका होने के कारण पुलिस आसपास के रास्तों और संभावित आवाजाही के स्थानों की भी जानकारी जुटा रही है। युवक की पहचान होने के बाद उसके परिजनों और परिचितों से पूछताछ के जरिए घटना की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है।
फिलहाल पुलिस की जांच युवक की पहचान, घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों और मौत के कारणों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसे पेड़ से बांधने के पीछे क्या वजह थी।