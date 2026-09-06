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उमरिया: खेत में खाद डालने गया किसान बना करंट का शिकार, टूटे बिजली तार की चपेट में आया; हुई मौत

Sun, 06 Sep 2026 04:07 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Sun, 06 Sep 2026 04:07 PM IST
सार

हादसे के बाद पुलिस द्वारा खेत से गुजरने वाले बिजली के तार और घटनास्थल की स्थिति की जांच की जा रही है। आखिर बिजली का तार किस वजह से टूटा और क्या वह पहले से जर्जर स्थिति में था, इन बिंदुओं पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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Farmer Dies of Electrocution While Applying Fertilizer in Field
खेत में खाद डालने गया किसान बना करंट का शिकार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 50 वर्षीय किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान अपने खेत में खाद डालने के लिए गया था। इसी दौरान खेत से गुजर रहा बिजली का तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया और किसान उसकी चपेट में आ गया। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है, वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, चंदिया थाना क्षेत्र के रोझिन गांव निवासी शंभू बैगा उम्र 50 रविवार सुबह अपने खेत में खाद डालने के लिए घर से निकले थे। उनके हाथ में तसला था और वह खेत में खाद डालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहा बिजली का तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया। खेत में काम करने के दौरान शंभू बैगा का संपर्क बिजली के तार से हो गया। करंट लगते ही वह बुरी तरह झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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बताया जा रहा है कि हादसे के समय खेत के आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस और डायल-112 को दी गई। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद चंदिया थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
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बिजली तार की स्थिति की जांच
हादसे के बाद पुलिस द्वारा खेत से गुजरने वाले बिजली के तार और घटनास्थल की स्थिति की जांच की जा रही है। आखिर बिजली का तार किस वजह से टूटा और क्या वह पहले से जर्जर स्थिति में था, इन बिंदुओं पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पढ़ें: यूपी में तैयार होती थी मदिरा, फर्जी क्यूआर-रैपर लगाकर खपाई जाती थी; जानें कैसे होता था खेल

स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में खेतों और आबादी के आसपास बिजली की लाइनें गुजरती हैं। कई स्थानों पर बिजली के तार काफी नीचे होने या पुराने होने की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने बिजली विभाग से खेतों के ऊपर और आसपास से गुजरने वाली विद्युत लाइनों की जांच कराने की मांग की है।


परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
शंभू बैगा की अचानक मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। जिस किसान की सुबह सामान्य तरीके से खेत जाने के साथ शुरू हुई थी, उसके परिवार को कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर मिली। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मृतक के दो बेटे हैं। पिता की मौत से दोनों बेटे सदमे में हैं। परिवार के लिए शंभू बैगा की मौत बड़ा आर्थिक और भावनात्मक आघात है। घटना के बाद रोझिन गांव में भी शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।

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