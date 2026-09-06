उमरिया: खेत में खाद डालने गया किसान बना करंट का शिकार, टूटे बिजली तार की चपेट में आया; हुई मौत

उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 50 वर्षीय किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान अपने खेत में खाद डालने के लिए गया था। इसी दौरान खेत से गुजर रहा बिजली का तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया और किसान उसकी चपेट में आ गया। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है, वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, चंदिया थाना क्षेत्र के रोझिन गांव निवासी शंभू बैगा उम्र 50 रविवार सुबह अपने खेत में खाद डालने के लिए घर से निकले थे। उनके हाथ में तसला था और वह खेत में खाद डालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहा बिजली का तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया। खेत में काम करने के दौरान शंभू बैगा का संपर्क बिजली के तार से हो गया। करंट लगते ही वह बुरी तरह झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।बताया जा रहा है कि हादसे के समय खेत के आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस और डायल-112 को दी गई। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद चंदिया थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।हादसे के बाद पुलिस द्वारा खेत से गुजरने वाले बिजली के तार और घटनास्थल की स्थिति की जांच की जा रही है। आखिर बिजली का तार किस वजह से टूटा और क्या वह पहले से जर्जर स्थिति में था, इन बिंदुओं पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में खेतों और आबादी के आसपास बिजली की लाइनें गुजरती हैं। कई स्थानों पर बिजली के तार काफी नीचे होने या पुराने होने की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने बिजली विभाग से खेतों के ऊपर और आसपास से गुजरने वाली विद्युत लाइनों की जांच कराने की मांग की है।शंभू बैगा की अचानक मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। जिस किसान की सुबह सामान्य तरीके से खेत जाने के साथ शुरू हुई थी, उसके परिवार को कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर मिली। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।मृतक के दो बेटे हैं। पिता की मौत से दोनों बेटे सदमे में हैं। परिवार के लिए शंभू बैगा की मौत बड़ा आर्थिक और भावनात्मक आघात है। घटना के बाद रोझिन गांव में भी शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।