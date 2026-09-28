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Ujjain Shahi Masjid Row Live: मस्जिद तोड़ने पर बवाल, पथराव के बाद आंसू गैस छोड़ी; 10 लोगों पर एफआईआर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Mon, 28 Sep 2026 01:28 PM IST
खास बातें
Ujjain Shahi Masjid Demolition Protest Live Updates: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के बीच सड़क चौड़ीकरण को लेकर शाही मस्जिद पर कार्रवाई के बाद विवाद गहराता जा रहा है। पथराव और हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोल छोड़े। इस पूरे मामले से जुड़ी हर बड़ी खबर और पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।
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लाइव अपडेट
01:23 PM, 28-Sep-2026
क्या बोले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद?
मस्जिद आजादी से पहले से मौजूद होने का दावा
कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि संबंधित मस्जिद आजादी से पहले से वहां मौजूद है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल को लेकर प्रशासन और समाज के बीच बातचीत के जरिए ऐसा समाधान तलाशा जाना चाहिए, जिससे विवाद और तनाव की स्थिति न बने।
मंदिर-मस्जिद दोनों को बचाने की तैयारी होनी चाहिए थी
मसूद ने हनुमान मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रशासन को पहले से ऐसी तैयारी करनी चाहिए थी, जिससे मंदिर और मस्जिद दोनों को हटाने की स्थिति नहीं बनती। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने की जरूरत है।
हाईकोर्ट में आज सुनवाई
मसूद ने बताया कि उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े मामले में इंदौर हाईकोर्ट की युगलपीठ में सोमवार दोपहर एक बजे सुनवाई प्रस्तावित है। उनके अनुसार, अर्जेंट हियरिंग के लिए मस्जिद कमेटी की ओर से अदालत का रुख किया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पहले एकलपीठ में दायर याचिका खारिज हो चुकी है और अब उसके खिलाफ अपील पर सुनवाई होनी है।
01:04 PM, 28-Sep-2026
वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूदपथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। समझाइश के बाद दोबारा पथराव होने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। आईजी राकेश गुप्ता, कमिश्नर आशीष सिंह, डीआईजी नवनीत भासेन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
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12:57 PM, 28-Sep-2026
ड्रोन व्यू में दिखी शाही मस्जिद
12:56 PM, 28-Sep-2026
10 लोगों पर एफआईआर, पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिलपुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, इन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। हालांकि, अभी इनकी गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, बाहर से आए पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
12:56 PM, 28-Sep-2026
दोबारा पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैसउज्जैन में शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाए जाने को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। यहां एक बार फिर पुलिस पर पथराव हुआ है। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले सोमवार सुबह भी पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी थी। इस दौरान एक महिला थाना प्रभारी घायल हो गई थीं।
12:55 PM, 28-Sep-2026
शहर काजी ने बताया कैसे बढ़ा विवाद?शाही मस्जिद तोड़े जाने को लेकर शहर काजी खलिकुर रहमान के अनुसार, एक पक्ष मस्जिद का प्रभावित हिस्सा हटाने के लिए सहमत था, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। इसी विरोध के चलते विवाद की स्थिति बनी। शहर काजी के अनुसार, टंकी चौक से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में सबसे पहले महिलाओं को शाही मस्जिद की ओर भेजने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम ने विफल कर दिया। इसके बाद अंडा गली के आसपास के क्षेत्र से कुछ युवाओं ने फिर अंदर आने का प्रयास किया और विरोध शुरू कर दिया।
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12:52 PM, 28-Sep-2026
हाथ में पट्टी बांधी, फर्स्ट एड दियाचोट लगने के बाद टीआई पुष्पा पांचाल के हाथ में पट्टी बांधी गई और उन्हें फर्स्ट एड दिया गया। पुलिस के मुताबिक, इस दौरान किसी महिला को चोट नहीं आई और सभी महिलाएं सुरक्षित हैं।
12:51 PM, 28-Sep-2026
लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के दौरान टीआई के हाथ में चोट
12:50 PM, 28-Sep-2026
पुलिस पर पथराव के वीडियो सामने आएशाही मस्जिद के पास पुलिस पर पथराव के वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में कुछ युवक पुलिस की ओर पथराव करते नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। मौके पर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है।
12:50 PM, 28-Sep-2026