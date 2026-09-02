उज्जैन में दर्दनाक हादसा: घर के बाहर साइकिल चला रहे मासूम को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंदा, मौके पर ही मौत

उज्जैन शहर की राज रॉयल कॉलोनी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घर के बाहर साइकिल चला रहे तीसरी कक्षा के छात्र सौरभ को तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली मासूम को रौंदते हुए निकल गई। सौरभ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया।

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