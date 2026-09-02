उज्जैन में दर्दनाक हादसा: घर के बाहर साइकिल चला रहे मासूम को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंदा, मौके पर ही मौत
उज्जैन की राज रॉयल कॉलोनी में घर के बाहर साइकिल चला रहे तीसरी कक्षा के 10 वर्षीय छात्र सौरभ की तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। घटना से परिवार में मातम और स्थानीय लोगों में भारी वाहनों की तेज रफ्तार को लेकर आक्रोश है।
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उज्जैन शहर की राज रॉयल कॉलोनी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घर के बाहर साइकिल चला रहे तीसरी कक्षा के छात्र सौरभ को तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली मासूम को रौंदते हुए निकल गई। सौरभ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया।
जानकारी के अनुसार सौरभ पिता शैलेंद्र चावंड (10) कक्षा तीसरी का छात्र था। बताया जा रहा है कि वह रोज की तरह घर के बाहर साइकिल चला रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा अचानक हुआ और आसपास मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। बताया जाता है कि सौरभ अपने परिवार में दो भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता शैलेंद्र पेंटर का काम करते हैं। परिवार ने बेटे के भविष्य को लेकर कई सपने संजोए थे, लेकिन हादसे ने सबकुछ बदल दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद कॉलोनी और आसपास के इलाके में भी शोक की लहर है।
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मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू
सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और ट्रैक्टर-ट्रॉली की रफ्तार कितनी थी, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस वाहन और चालक से जुड़ी जानकारी भी जुटा रही है।
तेज रफ्तार भारी वाहनों को लेकर लोगों में नाराजगी
हादसे के बाद राज रॉयल कॉलोनी के लोगों में दुख के साथ आक्रोश भी देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने रिहायशी इलाकों में भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर प्रभावी निगरानी की मांग की है। लोगों का कहना है कि सड़क पर तेज गति से दौड़ते भारी वाहनों के कारण आम लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षा को खतरा बना रहता है।
मासूम की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
10 वर्षीय सौरभ की अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिस बच्चे को परिवार हंसते-खेलते बड़ा होते देखना चाहता था, वह अब उनके बीच नहीं है। फिलहाल उज्जैन पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।