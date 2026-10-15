फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain: Guest Teacher Accused of Telling Muslim Students to Go to Pakistan, Probe Ordered

उज्जैन: आतंकी हो, पाकिस्तान चले जाओ- बड़नगर में शिक्षिका पर लगा आरोप,गुस्साए परिजनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

Thu, 15 Oct 2026 03:52 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Thu, 15 Oct 2026 03:52 PM IST
सार

बड़नगर में अतिथि शिक्षिका पर मुस्लिम विद्यार्थियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। परिजनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर शिक्षिका को हटाने और कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन
Ujjain: Guest Teacher Accused of Telling Muslim Students to Go to Pakistan, Probe Ordered
ज्ञापन सौंपते बच्चों के परिजन

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले के बड़नगर में सांदीपनि विद्यालय की एक अतिथि शिक्षिका की कथित टिप्पणी के बाद बवाल मच गया है। आरोप है कि कक्षा 9वीं में पढ़ाने गई शिक्षिका प्रियंका उपाध्याय ने मुस्लिम विद्यार्थियों के नाम पूछने के बाद उन्हें आतंकी हो, पाकिस्तान चले जाओ कह दिया।

विज्ञापन


घटना 7 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे कक्षा 9वीं में हुई। आरोप के मुताबिक शिक्षिका ने क्लास में मौजूद 9 मुस्लिम छात्रों से एक-एक कर नाम पूछे और फिर उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी कर दी, जिसकी जानकारी बच्चों ने घर जाकर परिजनों को दी। इसके बाद 14 अक्टूबर को शहर काजी के साथ मोहम्मद रिजवान, नकीब अहमद रहमानी, मोहम्मद अशरफ, नूर मोहम्मद, बुशरा बी, मोहम्मद अजमत, सकीना फातिमा, मुस्कान खान और मिसबाह खान व अन्य परिजन बड़ी संख्या में बड़नगर एसडीएम धीरेंद्र पराशर के दफ्तर पहुंचे। जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर शिक्षिका को तुरंत हटाने और सख्त कार्रवाई की मांग की। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: इंदौर: सिपाही की संपत्ति देखकर फटी रह गईं अधिकारियों की आंखें, करोड़ों के बंगले, जमीन और लग्जरी गाड़ियां मिलीं
विज्ञापन
विज्ञापन


परिजनों का कहना है कि शिक्षण संस्थान में इस तरह की टिप्पणी से बच्चों की भावनाएं आहत हुई हैं और ऐसे शहर का सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ सकता है। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। मामले में बड़नगर एसडीएम धीरेंद्र पराशर ने बताया कि मुस्लिम समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को निर्देश दिए गए हैं। बीईओ की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed