मुरैना में रफ्तार का कहर: ट्रक ने ई-रिक्शा को रौंदा, चालक समेत दो की मौत; दोनों थे आपस में रिश्तेदार

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नेशनल हाईवे-44 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बानमौर चौराहे पर गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ई-रिक्शा चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक आपस में रिश्तेदार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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