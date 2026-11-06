धनतेरस: महाकाल के दरबार में जला राष्ट्र कल्याण का दीप, बाबा को चढ़ा अमृत; अफसरों ने मांगी सबकी सलामती

धनतेरस के पावन पर्व पर बाबा महाकाल के दरबार में भक्ति और राष्ट्र कल्याण की कामना का सुंदर संगम देखने को मिला। आरोग्य, सुख-समृद्धि और सर्वजन मंगल की कामना से श्री महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति द्वारा भगवान श्री महाकालेश्वर का विधिवत अभिषेक-पूजन किया गया।

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