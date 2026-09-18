उज्जैन: भस्म आरती में शिवभक्ति में लीन दिखे BJP अध्यक्ष नितिन नबीन, देश की समृद्धि के लिए की प्रार्थना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बाबा महाकाल की भस्म आरती के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शिवभक्ति में लीन नजर आए। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने पूरे समय हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान किया और महाकाल के जाप में डूबे रहे। आरती के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ तालियां बजाकर शिवभक्ति की लय में सहभागिता की।उज्जैन आगमन पर भस्म आरती में शामिल होने का यह अनुभव उनके लिए खास रहा। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान नितिन नबीन पारंपरिक सोला-पारिधान में नजर आए। उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी हुई थी। मंदिर की परंपरा के अनुसार भस्म आरती में शामिल होने के दौरान निर्धारित पारंपरिक परिधान धारण किया जाता है।भस्म आरती के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि यह बाबा महाकाल की पवित्र नगरी है और यहां पहली बार आने का सौभाग्य पाकर वे अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल पूरे विश्व का ध्यान रखते हैं।नितिन नबीन के अनुसार उन्होंने भगवान महाकाल के श्रीचरणों में देश की यश-कीर्ति लगातार बढ़ने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बाबा महाकाल के आशीर्वाद की कामना की, ताकि वे इसी तरह जनसेवा और राष्ट्रसेवा के पथ पर आगे बढ़ते रहें।भस्म आरती के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से अतिथियों का सम्मान किया गया। कलेक्टर एवं मंदिर समिति अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह तथा प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का शॉल, श्रीफल और बाबा महाकाल का प्रसाद भेंट कर स्वागत किया।