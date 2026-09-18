इंदौर: निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा, महिला की दर्दनाक मौत, देवर घायल

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम बिचौली क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। मूल रूप से खरगोन निवासी सावित्री बाई अपने पति देवल सिंह, देवर दिनेश और अन्य परिजनों के साथ यहां मजदूरी कर रही थीं। कार्य के दौरान अचानक दीवार का एक भाग गिर गया और उसके ऊपर बना भारी सीमेंट का कॉलम सीधे सावित्री बाई के सिर पर आ लगा। इस घटना में दिनेश भी आंशिक रूप से घायल हो गया।घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल सावित्री बाई को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं प्राथमिक उपचार के पश्चात घायल दिनेश को देर रात अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सावित्री बाई अपने परिवार के साथ रोजगार की तलाश में इंदौर आई थीं और निर्माण स्थल के समीप ही निवास कर रही थीं।कनाड़िया थाना पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने निर्माण स्थल के ठेकेदार और इमारत के मालिक को पूछताछ के लिए तलब किया है। निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर जांच की जा रही है।