इंदौर: निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा, महिला की दर्दनाक मौत, देवर घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Fri, 18 Sep 2026 01:20 PM IST
सार
इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में गुरुवार शाम निर्माणाधीन इमारत की दीवार ढहने से खरगोन निवासी महिला मजदूर सावित्री बाई की एमवाय अस्पताल में मौत हो गई और उनका देवर घायल हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर ठेकेदार और इमारत मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है।
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विस्तार
इंदौर के बायपास स्थित कनाड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिचौली इलाके में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत की दीवार का एक हिस्सा अचानक ढह जाने से वहां कार्यरत महिला मजदूर की उपचार के दौरान जान चली गई, जबकि हादसे में उनका देवर घायल हो गया।
सीमेंट का कॉलम सिर पर गिरने से हुआ हादसा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम बिचौली क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। मूल रूप से खरगोन निवासी सावित्री बाई अपने पति देवल सिंह, देवर दिनेश और अन्य परिजनों के साथ यहां मजदूरी कर रही थीं। कार्य के दौरान अचानक दीवार का एक भाग गिर गया और उसके ऊपर बना भारी सीमेंट का कॉलम सीधे सावित्री बाई के सिर पर आ लगा। इस घटना में दिनेश भी आंशिक रूप से घायल हो गया।
अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम
घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल सावित्री बाई को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं प्राथमिक उपचार के पश्चात घायल दिनेश को देर रात अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सावित्री बाई अपने परिवार के साथ रोजगार की तलाश में इंदौर आई थीं और निर्माण स्थल के समीप ही निवास कर रही थीं।
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पुलिस जांच और पूछताछ जारी
कनाड़िया थाना पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने निर्माण स्थल के ठेकेदार और इमारत के मालिक को पूछताछ के लिए तलब किया है। निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर जांच की जा रही है।
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सीमेंट का कॉलम सिर पर गिरने से हुआ हादसा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम बिचौली क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। मूल रूप से खरगोन निवासी सावित्री बाई अपने पति देवल सिंह, देवर दिनेश और अन्य परिजनों के साथ यहां मजदूरी कर रही थीं। कार्य के दौरान अचानक दीवार का एक भाग गिर गया और उसके ऊपर बना भारी सीमेंट का कॉलम सीधे सावित्री बाई के सिर पर आ लगा। इस घटना में दिनेश भी आंशिक रूप से घायल हो गया।
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अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम
घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल सावित्री बाई को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं प्राथमिक उपचार के पश्चात घायल दिनेश को देर रात अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सावित्री बाई अपने परिवार के साथ रोजगार की तलाश में इंदौर आई थीं और निर्माण स्थल के समीप ही निवास कर रही थीं।
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पुलिस जांच और पूछताछ जारी
कनाड़िया थाना पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने निर्माण स्थल के ठेकेदार और इमारत के मालिक को पूछताछ के लिए तलब किया है। निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर जांच की जा रही है।