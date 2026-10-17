इतिहास रच गया उज्जैन: 151 पंडालों में एक साथ हुआ 35 हजार कन्याओं का महापूजन, गूंजा जय माता दी का संकल्प

महाकाल की नगरी उज्जैन ने इस नवरात्रि नारी शक्ति के सम्मान में वास्तव में एक नया इतिहास रच दिया है। लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति के तत्वावधान में आयोजित इस विराट कन्या महाकुंभ का दूसरा वर्ष पूरी भव्यता और ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हो गया। आज सुबह 9.30 से पूरे शहर में एक ही मंत्र और एक ही संकल्प की गूंज सुनाई दी जय माता दी।

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