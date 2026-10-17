दतिया: त्रयोदशी के कार्यक्रम में रसगुल्ले खाने से 1000 लोग हुए बीमार, किसी को पेट दर्द तो किसी को हुई उल्टियां

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दतिया जिले की भांडेर तहसील के उड़ीना गांव में त्रयोदशी के कार्यक्रम में रसगुल्ले खाने से करीब 1,000 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। 15 अक्तूबर को आयोजित इस कार्यक्रम में भोजन के साथ मिठाई खाते ही ग्रामीणों को पेट दर्द, उल्टी और सिरदर्द होने लगा। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शिविर लगाकर पीड़ितों का उपचार शुरू कर दिया।