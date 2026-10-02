उज्जैन: शाही मस्जिद पर पांच एएसपी, 21 डीएसपी और 2500 जवानों का कड़ा पहरा, 100+ सोशल मीडिया अकाउंट किए ब्लॉक

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के अंतर्गत शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान उपजे तनाव के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। स्थिति पर काबू पाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की कमान 5 एएसपी, 21 डीएसपी और 32 टीआई स्तर के अधिकारियों के हाथों में सौंपी गई है। उज्जैन के अलावा रतलाम, नीमच, इंदौर, देवास और शाजापुर समेत कई पड़ोसी जिलों से भी अतिरिक्त बल बुलाया गया है। मौके पर आरएएफ और एसटीएफ की तीन कंपनियां मोर्चा संभाले हुए हैं। कुल मिलाकर 2500 से अधिक जवानों और 850 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती कर पूरे इलाके में कड़ा पहरा बैठाया गया है।

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