उज्जैन: 10 दिन की होगी शारदीय नवरात्रि, हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, जानें घटस्थापना के शुभ मुहूर्त

मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि इस बार खास रहने वाला है। इस वर्ष नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगी। इसी दिन विजयादशमी यानी दशहरा भी मनाया जाएगा। बाबा गुमानदेव हनुमान गढ़ी के गादीपति पं. चंदन श्याम नारायण व्यास के अनुसार इस बार तिथि वृद्धि के कारण नवरात्रि 10 दिनों की होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा जिसे सुख-समृद्धि और व्यापार में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है और गरबा मंडलों में भी तैयारियां तेज हो गई हैं।

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