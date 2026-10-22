आसाराम: पंचकर्म से उपचार करवाने पहुंचे आसाराम, उज्जैन के गुरुकुल आश्रम में बढ़ी भीड़; सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध

लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और कानूनी सुर्खियों में रहने वाले आसाराम बापू इन दिनों मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन में हैं। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा मंजूर की गई पैरोल के तहत वे फिलहाल उज्जैन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनका इलाज शहर के प्रसिद्ध धन्वंतरि आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म पद्धति से किया जा रहा है।

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