ग्वालियर: साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा, 12 दिन में खाते से हुआ 1.25 करोड़ का लेन-देन

ग्वालियर में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे और बोनस का लालच देकर 5 लाख 37 हजार रुपये की ठगी के मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने नवी मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुमित रमाकांत जायसवाल के रूप में हुई है। खास बात यह है कि आरोपी नवी मुंबई महानगरपालिका में वाटर ऑपरेटर के पद पर काम करता है, लेकिन उसके बैंक खाते में महज 12 दिनों के भीतर करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये का लेन-देन सामने आया है।

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